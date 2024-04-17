Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что «Детройт» уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли»
Александр Овечкин поблагодарил «Филадельфию» за снятого вратаря при счете 1:1.
«Флайерс» уступили «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.
В конце третьего периода команда под руководством Джона Тортореллы заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1.
Команде нужна была победа в основное время, чтобы обойти «Кэпиталс» по дополнительным показателям и получить шанс в борьбе за последнее место в плей-офф на Востоке.
«Это было сумасшествие. «Детройт» уже набрал 1 очко (что позволило «Ред Уингс» в любом случае обойти «Флайерс» в таблице – Sports), а «Филадельфия» все равно сняла вратаря. Они об этом не знали. Мы воспользовались этим. Спасибо, Филли», – сказал Овечкин.
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2) У них конечно же был план снять вратаря при ничейном счете и возможности примерно от трех минут до конца (почти стандарт).
3) Они конечно же не просчитывали помогать Пингвинам и ориентироваться на счет в матче Детройта, чтобы сохранить себе на фиг не нужную ничью.
4) Они хотели показать и показали своим болельщикам в последней игре сезона, что хотят и когда-нибудь смогут. Ну и зрелище же.
Не понимаю, где тут искать заговор. Или они должны были играть строго против Вашингтона за кого-то кроме себя и своих болельщиков?
последняя игра сезона, игроки должны достать из себя все самое лучшее, это их плей-офф здесь и сейчас.
куда им деваться
Тройт в итоге выиграл свой матч и будет, в любом случае, выше, чем Питсбург, в таблице
Вашингтон сам выгрыз для себя такую ситуацию, что всё зависело от него. Даже уйди игра в ОТ, любая победа выводила Кэпс в ПО.
Развязка эпичная, Детройт, конечно, психи, но сами виноваты, что отдали свою судьбу в чужие руки, как и Питсбург.
Тем более когда перед глазами есть пример Айлов
Благодаря одновременному началу матчей!