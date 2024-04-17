Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что «Детройт» уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли»

Александр Овечкин поблагодарил «Филадельфию» за снятого вратаря при счете 1:1.

«Флайерс» уступили « » (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата .

В конце третьего периода команда под руководством заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1.

Команде нужна была победа в основное время, чтобы обойти «Кэпиталс» по дополнительным показателям и получить шанс в борьбе за последнее место в плей-офф на Востоке.

«Это было сумасшествие. «Детройт» уже набрал 1 очко (что позволило «Ред Уингс» в любом случае обойти «Флайерс» в таблице – Sports), а «Филадельфия» все равно сняла вратаря. Они об этом не знали. Мы воспользовались этим. Спасибо, Филли», – сказал Овечкин.

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