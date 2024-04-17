Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что «Детройт» уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли»

Теги Филадельфия Вашингтон Кубок Стэнли Детройт Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин поблагодарил «Филадельфию» за снятого вратаря при счете 1:1.

«Флайерс» уступили «Вашингтону» (1:2) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ

В конце третьего периода команда под руководством Джона Тортореллы заменила вратаря Самуэля Эрссона на шестого полевого игрока при счете 1:1. 

Команде нужна была победа в основное время, чтобы обойти «Кэпиталс» по дополнительным показателям и получить шанс в борьбе за последнее место в плей-офф на Востоке.

«Это было сумасшествие. «Детройт» уже набрал 1 очко (что позволило «Ред Уингс» в любом случае обойти «Флайерс» в таблице – Sports), а «Филадельфия» все равно сняла вратаря. Они об этом не знали. Мы воспользовались этим. Спасибо, Филли», – сказал Овечкин. 

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался

51 комментарий
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Когда Детройт забил, оставалось 4:13 в матче Вашингтона. Вратаря филы сняли в 3:13. Одна минута игрового времени прошла и 2 минуты реального. Плюс после забитого крыльями гола матч еще не был закончен, хоть там и оставалось 3,5 секунды. С момента окончания матча детройта до снятия вратаря прошло 45 секунд или даже меньше и не было остановок. Конечно теоретически если Торт следил в режиме онлайн за параллельной игрой, то у него было около минуты на то, чтобы понять что замена вратаря не поможет, но только нафиг ему это надо, он в любом случае ничем не рисковал, так и так не выходил в плов, а тут как минимум не пришлось никому не нужный овертайм играть, да и если бы выиграл все сказали-бы какой он красавчик, борется до конца даже когда шансов уже нет
+53
0
+53
Даже Ови говорит "ОНИ НЕ ЗНАЛИ" Но птицефаны и крылышки без конца будут твердить что всё подстроено и бла бла
+57
-7
+50
1) Они конечно же знали
2) У них конечно же был план снять вратаря при ничейном счете и возможности примерно от трех минут до конца (почти стандарт).
3) Они конечно же не просчитывали помогать Пингвинам и ориентироваться на счет в матче Детройта, чтобы сохранить себе на фиг не нужную ничью.
4) Они хотели показать и показали своим болельщикам в последней игре сезона, что хотят и когда-нибудь смогут. Ну и зрелище же.

Не понимаю, где тут искать заговор. Или они должны были играть строго против Вашингтона за кого-то кроме себя и своих болельщиков?
+47
-1
+46
Ответ Chestnutrevan
Даже Ови говорит "ОНИ НЕ ЗНАЛИ" Но птицефаны и крылышки без конца будут твердить что всё подстроено и бла бла
Тортс запросто может даже не знать о существовании сервисов с онлайн-результатами)
+42
0
+42
Ответ Chestnutrevan
Даже Ови говорит "ОНИ НЕ ЗНАЛИ" Но птицефаны и крылышки без конца будут твердить что всё подстроено и бла бла
Тем более это не отменяло возможности Вашингтона победить в овере или по буллитам и даже так они бы проходили в по
+39
0
+39
Ответ Владимири Йолкиннен
Филли поднасрали всем)
Вашикам зашибись))
+20
0
+20
Ответ Serge Vendino
Тортс запросто может даже не знать о существовании сервисов с онлайн-результатами)
Да не один нормальный тренер в отличие от диванного эксперта не отвлекается на другие матчи, а сконцентрирован исключительно на своём до самого конца, тебе вообще ведомо понятие профессионализма?
+11
-2
+9
Ответ Bambus
Комментарий скрыт
Например, что там у бедного Монреаля случилось две игры подряд, да? Проигрывали и с 4-1, и с 4-3
+10
-2
+8
Мне кажется Тортс бы снял вратаря даже если бы и знал результат. Зачем ломать такую драмму. Полный стадион, последний матч. Игроки в любом случае должны играть до конца и дарить эмоции болельщикам, а не следить за параллельными играми
+7
0
+7
Ответ цэсемьэр
даже если Торторелла и знал, что все кончено, он ни за что не сдался бы и не отпустил игру - это не в его правилах, другой менталитет. последняя игра сезона, игроки должны достать из себя все самое лучшее, это их плей-офф здесь и сейчас.
Вот все верно сказал. Какая разница как играют в параллельном матче? Есть задача победить любой ценой или им что надо было, просто со льда уйти, типа - "аа ну все, играть нет смысла, в параллельном матче все решено".
+8
-1
+7
Ответ Chestnutrevan
Даже Ови говорит "ОНИ НЕ ЗНАЛИ" Но птицефаны и крылышки без конца будут твердить что всё подстроено и бла бла
даже если Торторелла и знал, что все кончено, он ни за что не сдался бы и не отпустил игру - это не в его правилах, другой менталитет.
последняя игра сезона, игроки должны достать из себя все самое лучшее, это их плей-офф здесь и сейчас.
+7
0
+7
Филли поднасрали всем)
+12
-6
+6
Ответ AirBorn79
Снимать вратаря, чтобы не играть в От - это сильно, конечно. Если он знал результат параллельного матча, то у меня даже слов нет, честно говоря. Просто посмотрите на момент снятия вратаря - фила не закрепляется в зоне, просто заброс в зону и мгновенная потеря, ну так он снимают вратаря, извините за эмоции. Ладно бы вбрасывание в чужой зоне, или затяжная атака уже началась, тут можно было бы понять даже за 3 с лишним минуты до конца. Да, может чересчур обидно за Детройт, но в целом хотелось бы, чтобы такая эпичная развязка сезона завершилась по-другому, «в равных условиях» что ли. Хотя, конечно, Детройт сам виноват во всех своих проблемах и недоборе очков во многих матчах Спасибо за сезон, LGRW! Сане и ко удачи в ПО!
Да не знал Тортс это уже его слова хватит "узнал сразу после гола" то что у вас такие таймеры трансляций в России вообще никому не интересно, это сигнал с задержкой, а не реальное время
+6
-1
+5
Филли зашли не в ту дверь.
+7
-2
+5
Они не знали в век современных технологий. Верим.
+4
0
+4
Ну теперь срач по всей Пенсильванщине обеспечен
+5
-1
+4
Ответ Chestnutrevan
Даже Ови говорит "ОНИ НЕ ЗНАЛИ" Но птицефаны и крылышки без конца будут твердить что всё подстроено и бла бла
Почему "даже"? Вот если бы это кто из флаерс сказал - тогда да. А от Ови - это просто предположение.
+4
0
+4
Ответ Bambus
Комментарий скрыт
Обязательно разберутся и здесь напишут!
куда им деваться
+3
0
+3
Жизнь - лучший драматург
+4
-1
+3
Ответ Владимири Йолкиннен
Филли поднасрали всем)
кому они поднасрали?детройту ? посмотри как им монреаль два выигранных матча слили , питсбургу ?может не надо было дубаса брать и сливать генцела и команде играть весь сезон на стату сидни кросби чтоб он получил новый вкусный контракт а надо было играть на результат?себе ? так может чикаго надо обыгрывать закрытыми глазами а не проигрывать ?не всё пингвинам масленица пора пожрать де рь мо той-же ложкой что и все )) кто нхл смотрит прекрасно понимали что следующий сезон это результат перестройки и теперь если будут усилятся то точечно, команды почти сбалансированы что филадельфия что детройт ,так что этот сезон был главной тренировкой , а у пингвинов видимо бардак начинается как в вашингтоне если дубас останется.
+5
-3
+2
Ответ Serge Vendino
Тортс запросто может даже не знать о существовании сервисов с онлайн-результатами)
Слова Тортса о ситуации: "Узнал о Детройте сразу после гола в пустые Кэпс" так что иди лесом, моя правда
+2
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+2
Ответ Roman Vleskov
Почему "даже"? Вот если бы это кто из флаерс сказал - тогда да. А от Ови - это просто предположение.
Всё, Тортс сказал, узнал после гола и тем более после того как оставил ворота пустые, вопросы есть? Ови в чём-то ошибся?
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Ответ Плеймейкер87
Жизнь - лучший драматург
Было бы ещё забавнее, если лётчики смогли бы забить 6 на 5 и сразу после этого узнали, что Детройт всё-таки набрал очко и все зря
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Ответ hiddenof
Да конечно шёл 2024 год, никто не следит за ходом событий в параллельном матче. Это сделано было лишь для того, чтобы Питс тоже не попали в ПО.
При чём здесь Питс?
Тройт в итоге выиграл свой матч и будет, в любом случае, выше, чем Питсбург, в таблице
+2
0
+2
У Вашингтона было 4:13 до конца, когда Детройт сравнял. В ВК есть стрим Кумарина.(Сообщество хоккей.ру) Смотреть с 2:56:15.
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Детройт, Питтсбург: «Е….ые Фили»!!!!
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Ответ AirBorn79
Снимать вратаря, чтобы не играть в От - это сильно, конечно. Если он знал результат параллельного матча, то у меня даже слов нет, честно говоря. Просто посмотрите на момент снятия вратаря - фила не закрепляется в зоне, просто заброс в зону и мгновенная потеря, ну так он снимают вратаря, извините за эмоции. Ладно бы вбрасывание в чужой зоне, или затяжная атака уже началась, тут можно было бы понять даже за 3 с лишним минуты до конца. Да, может чересчур обидно за Детройт, но в целом хотелось бы, чтобы такая эпичная развязка сезона завершилась по-другому, «в равных условиях» что ли. Хотя, конечно, Детройт сам виноват во всех своих проблемах и недоборе очков во многих матчах Спасибо за сезон, LGRW! Сане и ко удачи в ПО!
А, ну то есть то, что Детройт чудом отыгрывается за 5 секунд до конца - это нормально, так и было задумано, показали характер, а то, что они зависели от параллельного матча, и все об этом знали - это несправедливо, подстава от Фили и тд.
Вашингтон сам выгрыз для себя такую ситуацию, что всё зависело от него. Даже уйди игра в ОТ, любая победа выводила Кэпс в ПО.
Развязка эпичная, Детройт, конечно, психи, но сами виноваты, что отдали свою судьбу в чужие руки, как и Питсбург.
Тем более когда перед глазами есть пример Айлов
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Ответ Roman Vleskov
Почему "даже"? Вот если бы это кто из флаерс сказал - тогда да. А от Ови - это просто предположение.
Во-первых у Ови огромный опыт самых разных исходов и его слово в таком случае вполне имеет вес, во вторых пустые ворота были более чем за 3 минуты до конца, можно сколько угодно писать что матч крыльев проходил быстрее но они сравняли всего за 5 секунд до конца, 3 игровые минуты с паузами и празднованием это больше 5 минут, и результат на мобилы тех кто был на стадионе пришёл не раньше чем через 20 секунд после непосредственно гола мнение условного Москвича в онлайне в этой линии времени вообще не объективно
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Удача!
Благодаря одновременному началу матчей!
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Пр☺ст☺Филле возможный проигрыш, напротив, давал более высокий раунд драфта, но победа в матче всегда важнее каких-либо иных расчетов. Поэтому абсолютно неважно, знали ли они о ситуации в Монреале
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