Овечкин завершил регулярку с «минус 22» – худшей полезностью в «Вашингтоне». В карьере хуже было только в сезоне-2013/14

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

«Минус 22» Александра Овечкина в регулярке – худшая полезность в «Вашингтоне».

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1). Победа принесла «Кэпиталс» выход в плей-офф. 

38-летний нападающий в этом сезоне провел 79 игр и набрал 65 (31+34) очков при «минус 22». Показатель полезности стал худшим в команде. 

За 19 сезонов в НХЛ Овечкин 12 раз финишировал в плюсе и 7 – в минусе. Худший результат был зафиксирован 10 лет назад – «минус 35» в сезоне-2013/14. 

«Вашингтон» попал в плей-офф с разницей шайб «минус 37». Это худший показатель для вышедшего клуба с 1991 года

29 комментариев
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При этом умудрился забить почти во всех решающих матчах на фоне потери всех привычных партнеров, играя весь сезон без адекватного центра. Собственно Вши в ПО, а Птицбурх с кроссбайкой с отличной статой - мимо.
+52
-12
+40
У команды разница забитых/пропущенных 27я в лиге.

Проигрывали с треском. Выигрывали скромно. Побед больше.
+27
0
+27
на мой взгляд, этот сезон подтвердил величие Овечкина.
+34
-11
+23
Ответ Alexey Alexeev
на мой взгляд, этот сезон подтвердил величие Овечкина.
Ему уже давно ничего подтверждать не надо. Играет, выигрывает, забивает.
+20
-3
+17
Ответ Direct free kick
Бездарный менджемент не может найти нормального 2стороннего игрока в тройку, а не мешков/бастов и так далее, чтобы образовать годную связку
Не было такой задачи в этом сезоне вообще, от слова совсем. Надежда была на Бэкстрема и Кузнецова. Вот сейчас может посмотрят кого-то на рынке.
+10
0
+10
Ответ Двестик Двестик
У команды разница забитых/пропущенных 27я в лиге. Проигрывали с треском. Выигрывали скромно. Побед больше.
И + Линдгрен. Скрытый герой сезона !
+8
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+8
по самоотдачи вопросов нет, главное попали в ПО
+8
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+7
Слово "полезность" тут вводит в заблуждение. Это просто подсчет соотношения, сколько команда пропустила и забила, когда он был на льду.
+6
-3
+3
Саня уже не просто батя, а ДЕД! Тащит команду даже с рекордами антиполезности. Обхитрил статистику!
+6
-3
+3
На данный момент, и только в текущей предплэйоффной ситуации, но - Идеальный дисбаланс победной пары Карб-Ови ! ))
+2
0
+2
Ответ nnp165
Не было такой задачи в этом сезоне вообще, от слова совсем. Надежда была на Бэкстрема и Кузнецова. Вот сейчас может посмотрят кого-то на рынке.
Таким образом, проще было понадеяться на Бигла, Лайка и Уорда пхах
+2
0
+2
Спасибо Строуму и КММ.
+5
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+2
В этой новости должен быть указан один штришок. В том сезоне "Вашингтон" пролетел мимо ПО. Для полноты информации.
+3
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Он свою работу делает-забивая голы.
+3
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Ответ ovi1000
Ему уже давно ничего подтверждать не надо. Играет, выигрывает, забивает.
если бы ему было ничего не надо - он бы так не играл
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Ответ Alexey Alexeev
если бы ему было ничего не надо - он бы так не играл
Это же Альбертище, он иногда мастерски шутит
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Это не страшно, у Ови другие полезные свойства имеются!
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Ответ Direct free kick
Бездарный менджемент не может найти нормального 2стороннего игрока в тройку, а не мешков/бастов и так далее, чтобы образовать годную связку
Ему уже не 25, а Джонни, Женя и Томми либо не играют, либо играют не на те деньги что им отвалили, а молодежь не супер.
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Ответ Максим 1986
Слово "полезность" тут вводит в заблуждение. Это просто подсчет соотношения, сколько команда пропустила и забила, когда он был на льду.
Причем в равных составах. У Ови солидная доля очков из большинства идёт и ими тоже ведь помогает команде.
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Комментарий удален пользователем
Ответ igor nn
Не удивлён.Он играет против лучших звеньев соперника и уже не успевает (да що уж говорить просто ленится бежать назад)К слову Овечкин никогда не любил играть в оборону и только в плей-офф я видел как он блокирует броски.А в большинстве ,где он проводит по 8-10 минут и забивает много шайб ,статистика по +/- не учитывается.Вот и получаем огромные минуса по итогу.Если бы центр с ним был оборонительного плана, может минус был бы и поменьше(скажем -5)
В 38 лет уже здоровье не то, чтобы бегать назад и при желании.
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