Овечкин завершил регулярку с «минус 22» – худшей полезностью в «Вашингтоне». В карьере хуже было только в сезоне-2013/14

«Минус 22» Александра Овечкина в регулярке – худшая полезность в «Вашингтоне».

Капитан « » забросил шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1). Победа принесла «Кэпиталс» выход в плей-офф.

38-летний нападающий в этом сезоне провел 79 игр и набрал 65 (31+34) очков при «минус 22». Показатель полезности стал худшим в команде.

За 19 сезонов в НХЛ Овечкин 12 раз финишировал в плюсе и 7 – в минусе. Худший результат был зафиксирован 10 лет назад – «минус 35» в сезоне-2013/14.

«Вашингтон» попал в плей-офф с разницей шайб «минус 37». Это худший показатель для вышедшего клуба с 1991 года