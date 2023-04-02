«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 3-м сезоне подряд. Это 2-я такая серия в истории клуба

Теги Филадельфия Кубок Стэнли Даниэль Бриэр Джон Торторелла НХЛ Чак Флетчер Хоккей

«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 3-м сезоне подряд.

«Флайерс» официально лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Баффало» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Джона Тортореллы (работает первый сезон) набрала 71 очко в 75 играх и занимает 7-е место в Столичном дивизионе.

По ходу сезона «Филадельфия» уволила генерального менеджера Чака Флетчера. Исполнять его обязанности стал Даниэль Бриэр

Команда не будет бороться за Кубок Стэнли трижды подряд во 2-й раз в истории клуба. Антирекордный перерыв (5 сезонов) – продолжался с 1990 по 1994 годы. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roo91
На таком сильном востоке Филе ничего не светит, нужно уходить в ребилд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий