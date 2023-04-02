«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 3-м сезоне подряд. Это 2-я такая серия в истории клуба
«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 3-м сезоне подряд.
«Флайерс» официально лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Баффало» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Джона Тортореллы (работает первый сезон) набрала 71 очко в 75 играх и занимает 7-е место в Столичном дивизионе.
По ходу сезона «Филадельфия» уволила генерального менеджера Чака Флетчера. Исполнять его обязанности стал Даниэль Бриэр.
Команда не будет бороться за Кубок Стэнли трижды подряд во 2-й раз в истории клуба. Антирекордный перерыв (5 сезонов) – продолжался с 1990 по 1994 годы.
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