Шарангович – 1-й игрок из Беларуси в истории НХЛ с 30 шайбами за сезон

Теги рейтинги Калгари Михаил Грабовский НХЛ Сборная Беларуси по хоккею рекорды Егор Шарангович Хоккей

Егор Шарангович – 1-й игрок из Беларуси в истории НХЛ с 30 шайбами за сезон.

Форвард «Калгари» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:4). 

На счету 25-летнего нападающего 56 (30+26) очков в 76 играх в текущем сезоне. 

Егор побил рекорд Михаила Грабовского по числу шайб за одну регулярку для игроков из Беларуси (29 в 81 игре, 2010/11, «Торонто»). 

Рекорд по очкам за сезон был установлен Грабовским в том же сезоне (58). 

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5 комментариев
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Гретцки тоже из Белоруссии. Еще неизвестно, кто изобрел хоккей.
+10
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+8
Лучший игрок Калгари по соотношению цена/качество в этом сезоне.
+6
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+5
Вернули на фланг и пошла возня! Сколько можно над Егоркой угорать, ну не центр он. Процент вбрасываний просто смешной и результативность сразу просела. Его бы с Кадри постоянно наигрывать - чувствуется химия какая-то, был бы толк.
+4
0
+4
Ответ Кино Музыка
Гретцки тоже из Белоруссии. Еще неизвестно, кто изобрел хоккей.
Уэйн к Белоруссии имеет такое же отношение,как Шарангович к Израилю.
+2
-1
+1
Скоро Мыколай Ланец станет первым чуваком из Беларуси, сожравшим понтрет Саши Овечкина. Достижение похлеще, чем у Шаранговича!
+6
-6
0
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