Егор Шарангович – 1-й игрок из Беларуси в истории НХЛ с 30 шайбами за сезон.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:4).

На счету 25-летнего нападающего 56 (30+26) очков в 76 играх в текущем сезоне.

побил рекорд Михаила Грабовского по числу шайб за одну регулярку для игроков из (29 в 81 игре, 2010/11, «Торонто»).

Рекорд по очкам за сезон был установлен Грабовским в том же сезоне (58).