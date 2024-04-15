Дорофеев сделал ассист в игре с «Колорадо». Он провел на льду 17:01 – на секунду меньше лучшего результата в сезоне

Теги Колорадо НХЛ Вегас Павел Дорофеев Хоккей

Павел Дорофеев отметился голевой передачей в матче с «Колорадо».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» обыграл «Эвеланш» со счетом 4:3 ОТ.

Павел Дорофеев сделал голевую передачу. 23-летний нападающий провел на льду 17:01. Это на секунду меньше его лучшего результата в сезоне (11 января против «Колорадо»).

В активе российского игрока стало 45 матчей и 23 (13+10) набранных очка при показателе полезности «+8».

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