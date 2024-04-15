Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». У него 45 очков в 80 играх
Иван Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».
Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:3 ОТ).
На счету россиянина стало 45 (19+26) очков в 80 играх в этом сезоне. Он прервал серию из 4 игр без баллов за результативность.
Сегодня Барбашев (15:57, 0:42 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и применил 3 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:2.