Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». У него 45 очков в 80 играх

Теги Колорадо НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:3 ОТ). 

На счету россиянина стало 45 (19+26) очков в 80 играх в этом сезоне. Он прервал серию из 4 игр без баллов за результативность. 

Сегодня Барбашев (15:57, 0:42 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и применил 3 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:2. 

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