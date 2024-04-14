«Эдмонтон» ожидает, что Макдэвид сыграет в первом раунде Кубка Стэнли. Капитан команды пропустил три игры подряд из-за травмы

Теги травмы Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Эллиотт Фридман Хоккей

В «Эдмонтоне» считают, что Коннор Макдэвид сыграет в плей-офф на фоне травмы.

Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман.

В канадской команде ожидают, что канадский нападающий будет готов к первому раунду розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, что капитан «Ойлерс» пропустил три последние игры команды в регулярном чемпионате НХЛ из-за повреждения нижней части тела.

«Эдмонтон» говорит, что Коннор будет готов к плей-офф, и ему предстоит разобраться, насколько он восстановлен, чтобы сыграть в оставшихся трех матчах регулярного чемпионата», – сказал Фридман.

Макдэвид набрал 130 (31+99) очков в 74 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров.

1 комментарий
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Жаль, походу, 100 передач не будет у него.
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