Филлипс о различиях Овечкина и Кросби: «Сидни более серьезен в предигровых вещах. Ови очень энергичен – шутит, отлично проводит время»

Мэттью Филлипс высказался о различиях между Александром Овечкиным и Сидни Кросби.

Ранее в этом сезоне нападающий провел 18 дней в системе « », после чего «Вашингтон» вернул игрока в команду, забрав с драфта отказов.

– Вы принадлежите к редкому классу игроков, которые играли и с , и с . Какие сходства или различия вы заметили между ними?

– Думаю, что Сидни немного более серьезный парень, когда дело доходит до предигровых вещей и всего такого.

Ови скорее очень энергичный парень – шутит, отлично проводит время, но в то же время я вижу сходство в том, что они оба очень увлечены своим делом.

У них есть уверенность в том, что они смогут стать одними из величайших игроков всех времен. Так что это очень здорово.

Я недолго пробыл в «Питтсбурге», но не многие могут похвастаться опытом игры с этими парнями, – сказал нападающий системы « » .