Филлипс о различиях Овечкина и Кросби: «Сидни более серьезен в предигровых вещах. Ови очень энергичен – шутит, отлично проводит время»
Мэттью Филлипс высказался о различиях между Александром Овечкиным и Сидни Кросби.
Ранее в этом сезоне нападающий провел 18 дней в системе «Питтсбурга», после чего «Вашингтон» вернул игрока в команду, забрав с драфта отказов.
– Вы принадлежите к редкому классу игроков, которые играли и с Александром Овечкиным, и с Сидни Кросби. Какие сходства или различия вы заметили между ними?
– Думаю, что Сидни немного более серьезный парень, когда дело доходит до предигровых вещей и всего такого.
Ови скорее очень энергичный парень – шутит, отлично проводит время, но в то же время я вижу сходство в том, что они оба очень увлечены своим делом.
У них есть уверенность в том, что они смогут стать одними из величайших игроков всех времен. Так что это очень здорово.
Я недолго пробыл в «Питтсбурге», но не многие могут похвастаться опытом игры с этими парнями, – сказал нападающий системы «Вашингтона» Мэттью Филлипс.