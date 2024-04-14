Тренер «Чайки» Федоров про МХЛ: «Возникло огорчение, что в хоккейных городах на молодежку никто не ходит. Против нас, чемпионской команды, приходило от силы по 400 человек»

Дмитрий Федоров поделился мыслями о посещаемости игр МХЛ.

– В одном из постов в своем телеграм-канале вы сказали, что в Нижнем должна начаться настоящая чайкомания. И мы увидели подтверждение тому в виде полных трибун в серии с «Локо».

– Прошлый сезон очень многое изменил. На решающих матчах Кубка Харламова у нас были полные трибуны. Но и в регулярном чемпионате у нас была своя аудитория.

Даже на самые проходные матчи в будние дни приходило по восемьсот и более человек. А в выходные наши игры собирали по полторы тысячи зрителей. В новогодние праздники – по две тысячи. Можно посмотреть, сколько стало подписчиков в социальных сетях «Чайки».

Впрочем, любовь бывает разной. У одних команд болельщики привыкли к победам, и на малейшие неудачи реагируют очень резко, сразу же начинают критиковать.

В Нижнем Новгороде болельщики добродушные. Они готовы потерпеть, если с командой случаются какие-то неудачи. В конце концов, люди видели, как мы работаем и трудимся, что мы стараемся. Даже если «Чайка» проигрывает, она все равно старается играть в атакующей манере. Поэтому здесь очень любят молодежную команду.

По итогам сезона у меня возникло огорчение из-за того, что в хоккейных городах на молодежку никто не ходит. Даже на матчи против нас, чемпионской команды, приходило от силы по четыреста человек. И меня это очень огорчает.

Молодежный хоккей становится интереснее. Во многих городах доступ на игры бесплатный. Можно спокойно прийти и посмотреть игру команды. Есть хорошие дворцы, но, к сожалению, у нас такая низкая посещаемость.

Для молодых игроков невероятно важны эмоции, ощущение поддержки, что их матчи кто-то смотрит. И я понимаю, насколько тяжело играть в некоторых городах.

Ребята не чувствуют никакой поддержки и интереса со стороны болельщиков. В Нижнем Новгороде ситуация другая, и поэтому мы счастливы.

Наша команда чувствует интерес, особенно в выходные и праздничные дни. Я уж не говорю о плей-офф. На наших матчах особенная, праздничная атмосфера, – сказал ассистент главного тренера «Чайки» Дмитрий Федоров.