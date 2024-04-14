Тренер молодежки «Торпедо» Федоров: «В свои 52 года я стал счастливым человеком. Многие сверстники испытывают жизненный кризис, возникает ощущение, что они застопорились»

Дмитрий Федоров рассказал, что чувствует себя счастливым человеком.

– Ваш коллега и друг Василий Уткин в последние годы своей жизни являлся владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси». Вы практически полностью отошли от журналистики, став тренером. Насколько важно не только журналисту, но и человеку любой профессии иметь в своей жизни не одно, а несколько любимых занятий, которые могут стать его профессией в будущем?

– Недавно я прочитал книгу о нейронных связях в мозге. И там говорится, что новые увлечения и дела в преклонном возрасте отдаляют старость.

Человеку важно в 70 лет попробовать изучить новый язык, освоить какое-то дело, которое даже 20-летнему покажется сложным. Я полностью посвящаю свою жизнь тренерскому дело, оно меня увлекает.

Я даже не могу в полной мере назвать его работой. Скорее это образ жизни. Такое переключение сыграло невероятно положительную роль в моей жизни.

И я с каждым годом чувствую себя все более счастливым. Знаю, что многие мои сверстники испытывают определенный жизненный кризис, кризис идей.

У них возникает ощущение, что они застопорились в развитии, что жизнь не дает тех ощущений, которые она давала в 20-30 лет.

Но я могу сказать, что в свои 52 года я стал по-настоящему счастливым человеком, и с каждым днем это ощущение нарастает.

– Хотите сказать, что сейчас вы счастливее, чем в 20-30 лет?

– Это даже не обсуждается. Я значительно счастливее. Тренерская работа, если она является призванием, делает человека невероятно счастливым.

Ты ведь доносишь до молодых ребят не только хоккейные, но и житейские нюансы. Важно не только то, каких результатов ребята добьются в спорте, но и какими людьми они станут.

Я со многими коллегами обсуждал, что с молодежью ты всегда становишься молодым. Виктор Васильевич Тихонов до 60 лет бегал кроссы с командой. Он оставался очень молодым именно потому что жил с молодежью. Тренерское дело, с одной стороны, очень здорово бьет по нервам и сердечно-сосудистой системе.

С другой, оно сильно окрыляет и одухотворяет. И я счастлив, что нашел себя в этом. Надеюсь, что буду развиваться и приносить пользу нашему хоккею и ребятам, – сказал ассистент главного тренера «Чайки» и экс-комментатор Дмитрий Федоров.