Тренер молодежки «Торпедо» Федоров: «В свои 52 года я стал счастливым человеком. Многие сверстники испытывают жизненный кризис, возникает ощущение, что они застопорились»
Дмитрий Федоров рассказал, что чувствует себя счастливым человеком.
– Ваш коллега и друг Василий Уткин в последние годы своей жизни являлся владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси». Вы практически полностью отошли от журналистики, став тренером. Насколько важно не только журналисту, но и человеку любой профессии иметь в своей жизни не одно, а несколько любимых занятий, которые могут стать его профессией в будущем?
– Недавно я прочитал книгу о нейронных связях в мозге. И там говорится, что новые увлечения и дела в преклонном возрасте отдаляют старость.
Человеку важно в 70 лет попробовать изучить новый язык, освоить какое-то дело, которое даже 20-летнему покажется сложным. Я полностью посвящаю свою жизнь тренерскому дело, оно меня увлекает.
Я даже не могу в полной мере назвать его работой. Скорее это образ жизни. Такое переключение сыграло невероятно положительную роль в моей жизни.
И я с каждым годом чувствую себя все более счастливым. Знаю, что многие мои сверстники испытывают определенный жизненный кризис, кризис идей.
У них возникает ощущение, что они застопорились в развитии, что жизнь не дает тех ощущений, которые она давала в 20-30 лет.
Но я могу сказать, что в свои 52 года я стал по-настоящему счастливым человеком, и с каждым днем это ощущение нарастает.
– Хотите сказать, что сейчас вы счастливее, чем в 20-30 лет?
– Это даже не обсуждается. Я значительно счастливее. Тренерская работа, если она является призванием, делает человека невероятно счастливым.
Ты ведь доносишь до молодых ребят не только хоккейные, но и житейские нюансы. Важно не только то, каких результатов ребята добьются в спорте, но и какими людьми они станут.
Я со многими коллегами обсуждал, что с молодежью ты всегда становишься молодым. Виктор Васильевич Тихонов до 60 лет бегал кроссы с командой. Он оставался очень молодым именно потому что жил с молодежью. Тренерское дело, с одной стороны, очень здорово бьет по нервам и сердечно-сосудистой системе.
С другой, оно сильно окрыляет и одухотворяет. И я счастлив, что нашел себя в этом. Надеюсь, что буду развиваться и приносить пользу нашему хоккею и ребятам, – сказал ассистент главного тренера «Чайки» и экс-комментатор Дмитрий Федоров.
В детском спорте нужно уметь не только научить, но и показать, как надо играть (как обводить, как бить по мячу, как бросать шайбу и т.д.). А для того, чтобы показать, нужно владеть соответствующей техникой и другими навыками, чего у человека без профессионального игрового прошлого может и не быть (как в случае с Федоровым).
Тактика и общая методика тренировок после ВШТ - это более применимо для молодежного и взрослого хоккея, куда Федоров и пошел.
Очень бы мне хотелось с ним более развёрнутого интервью , где бы он рассказал за что он отвечает в команде , свои тренерские принципы и т.д.