Тренер молодежки «Торпедо» Федоров: «В свои 52 года я стал счастливым человеком. Многие сверстники испытывают жизненный кризис, возникает ощущение, что они застопорились»

Теги Торпедо Дмитрий Федоров КХЛ МХЛ Чайка Хоккей

Дмитрий Федоров рассказал, что чувствует себя счастливым человеком.

– Ваш коллега и друг Василий Уткин в последние годы своей жизни являлся владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси». Вы практически полностью отошли от журналистики, став тренером. Насколько важно не только журналисту, но и человеку любой профессии иметь в своей жизни не одно, а несколько любимых занятий, которые могут стать его профессией в будущем?

– Недавно я прочитал книгу о нейронных связях в мозге. И там говорится, что новые увлечения и дела в преклонном возрасте отдаляют старость.

Человеку важно в 70 лет попробовать изучить новый язык, освоить какое-то дело, которое даже 20-летнему покажется сложным. Я полностью посвящаю свою жизнь тренерскому дело, оно меня увлекает.

Я даже не могу в полной мере назвать его работой. Скорее это образ жизни. Такое переключение сыграло невероятно положительную роль в моей жизни.

И я с каждым годом чувствую себя все более счастливым. Знаю, что многие мои сверстники испытывают определенный жизненный кризис, кризис идей.

У них возникает ощущение, что они застопорились в развитии, что жизнь не дает тех ощущений, которые она давала в 20-30 лет.

Но я могу сказать, что в свои 52 года я стал по-настоящему счастливым человеком, и с каждым днем это ощущение нарастает.

– Хотите сказать, что сейчас вы счастливее, чем в 20-30 лет?

– Это даже не обсуждается. Я значительно счастливее. Тренерская работа, если она является призванием, делает человека невероятно счастливым.

Ты ведь доносишь до молодых ребят не только хоккейные, но и житейские нюансы. Важно не только то, каких результатов ребята добьются в спорте, но и какими людьми они станут.

Я со многими коллегами обсуждал, что с молодежью ты всегда становишься молодым. Виктор Васильевич Тихонов до 60 лет бегал кроссы с командой. Он оставался очень молодым именно потому что жил с молодежью. Тренерское дело, с одной стороны, очень здорово бьет по нервам и сердечно-сосудистой системе.

С другой, оно сильно окрыляет и одухотворяет. И я счастлив, что нашел себя в этом. Надеюсь, что буду развиваться и приносить пользу нашему хоккею и ребятам, – сказал ассистент главного тренера «Чайки» и экс-комментатор Дмитрий Федоров.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если говорит правду, то искренне рад за него! Классно, когда человек может все поменять в любом возрасте, и найти свое призвание.
+9
0
+9
С почином Дмитрий! Первый полноценный сезон завершен. Удачи Вам в дальнейшем. Приятно осознавать, что профессия может приносить человеку счастье и такие положительные эмоции.
+3
0
+3
Устал на "матче" восхвалять "лучшего тренера"))) и поступил честно !!! Дмитрий, уважение!!!
+2
0
+2
Я тоже надеюсь, что рано или поздно смогу поработать в профессиональном спорте (вряд ли тренером, скорее, менеджером). Могу только порадоваться за Дмитрия Федорова, помню его еще по старому НТВ и Футбольному клубу 90-х. Так же он отвечал на том НТВ за хоккей.
+2
0
+2
Очень меня удивил тëзка фактом смены своей деятельности! И не потерялся в новой ппофессии, как минимум.
0
0
0
В системе торпедо всем будет счастье
0
0
0
Дмитрий молодец, очень рад за него . Всегда импонировал мне как комментатор . Но блин , человека без опыта работы тренером , сразу после ВШТ берут в молодежную команду . Какой хоккейный опыт и какие методические знания он может передать хоккеистам , которые одной ногой в команде мастеров? Мое мнение , тренеру без хоккейного прошлого нужно начинать свой путь с детского хоккея , там набираться опыта и затем переходить на более взрослый уровень …
0
0
0
Можно только позавидовать Дмитрию! Так кардинально изменить жизнь… И получить от этого удовольствие! Красава!
0
0
0
Работать в праймовом НТВ в разделе спорта... и в последствии рассказывать такую хрень. Лицемер.
0
0
0
Ответ Бомбардировщик Харрис 81
Дмитрий молодец, очень рад за него . Всегда импонировал мне как комментатор . Но блин , человека без опыта работы тренером , сразу после ВШТ берут в молодежную команду . Какой хоккейный опыт и какие методические знания он может передать хоккеистам , которые одной ногой в команде мастеров? Мое мнение , тренеру без хоккейного прошлого нужно начинать свой путь с детского хоккея , там набираться опыта и затем переходить на более взрослый уровень …
Не обязательно начинать с детского хоккея (футбола, баскетбола и т.д.).
В детском спорте нужно уметь не только научить, но и показать, как надо играть (как обводить, как бить по мячу, как бросать шайбу и т.д.). А для того, чтобы показать, нужно владеть соответствующей техникой и другими навыками, чего у человека без профессионального игрового прошлого может и не быть (как в случае с Федоровым).
Тактика и общая методика тренировок после ВШТ - это более применимо для молодежного и взрослого хоккея, куда Федоров и пошел.
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Не обязательно начинать с детского хоккея (футбола, баскетбола и т.д.). В детском спорте нужно уметь не только научить, но и показать, как надо играть (как обводить, как бить по мячу, как бросать шайбу и т.д.). А для того, чтобы показать, нужно владеть соответствующей техникой и другими навыками, чего у человека без профессионального игрового прошлого может и не быть (как в случае с Федоровым). Тактика и общая методика тренировок после ВШТ - это более применимо для молодежного и взрослого хоккея, куда Федоров и пошел.
Согласен с вами , но я говорю о тренерском опыте , которого у Дмитрия вообще не было год назад . Можно быть превосходно подкованным в методологии , но ещё важно чувствовать , когда и в каком моменте эти знания применять …и на секундочку, пошёл он работать в одну из лучших команд нашего молодежного хоккея . Понятно , что он не главный тренер и скорее всего не второй , но все же .
Очень бы мне хотелось с ним более развёрнутого интервью , где бы он рассказал за что он отвечает в команде , свои тренерские принципы и т.д.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий