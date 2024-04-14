Радулов провел неформальные переговоры с «Динамо» и «Спартаком». До конкретики еще не дошло

Теги Ак Барс Спартак возможные переходы Александр Радулов КХЛ Динамо Хоккей

Александр Радулов может перейти в «Динамо» или «Спартак».

Соглашение нападающего и «Ак Барса» завершается 30 апреля. Ранее сообщалось, что хоккеист покинет команду из Татарстана.

По информации «Бизнес Online», 37-летний форвард неформальные переговоры с «Динамо» и «Спартаком», но пока что у клубов нет конкретной позиции по хоккеисту.

Недавно стало известно о том, что нападающий хочет играть в Москве.

В нынешнем сезоне Александр Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

10 комментариев
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Ответ Александр Дмитриенко
Некто радулова неберёт , даже подишовке цену заломил наверное збитый лётчик .
Что?
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боже упаси, Ковальчука хватило
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Нафиг этот пенсионер Спартаку, мы уже одного подписали, вышло так себе. Пускай едет себе в ЦСКА или Салават.
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Сильно сдал в этом сезоне. Кому он теперь нужен?
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Ромбики не связку ли Раду и Бурого хотят сделать... может еще Знарка консультантом?
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Ответ молодой сутенер
Что?
Чукча не писатель, чукча - читатель!
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Ответ Юрий Тарасенко
Только не в Динамо, только не в Динамо!!!! Он же за ЦСКА гонял.. Вот и пусть туда идёт. Хороший, опытный игрок.
Ага, щазз )
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Ответ notforexport
боже упаси, Ковальчука хватило
А Дацюк официально закончил карьеру?
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