Радулов провел неформальные переговоры с «Динамо» и «Спартаком». До конкретики еще не дошло

Александр Радулов может перейти в «Динамо» или «Спартак».

Соглашение нападающего и «Ак Барса» завершается 30 апреля. Ранее сообщалось, что хоккеист покинет команду из Татарстана.

По информации «Бизнес Online», 37-летний форвард неформальные переговоры с «Динамо» и «Спартаком», но пока что у клубов нет конкретной позиции по хоккеисту.

Недавно стало известно о том, что нападающий хочет играть в Москве.

В нынешнем сезоне Александр Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.