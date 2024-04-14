«Торонто» отправил Мюррея в АХЛ для набора формы. Голкипер не играл в этом сезоне из-за травмы
«Торонто» отправил вратаря Мэтта Мюррея в АХЛ.
Канадский клуб перевел голкипера в фарм-клуб для набора игровой формы.
В октябре 2023 года клуб сообщил, что вратарь перенес операцию на бедре и пропустит шесть-восемь месяцев.
Мэтт Мюррей еще не играл в нынешнем сезоне.
В прошлом сезоне Мюррей из-за травм провел лишь 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,3% бросков.