«Торонто» отправил Мюррея в АХЛ для набора формы. Голкипер не играл в этом сезоне из-за травмы

«Торонто» отправил вратаря Мэтта Мюррея в АХЛ.

Канадский клуб перевел голкипера в фарм-клуб для набора игровой формы.

В октябре 2023 года клуб сообщил, что вратарь перенес операцию на бедре и пропустит шесть-восемь месяцев.

еще не играл в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне Мюррей из-за травм провел лишь 26 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,3% бросков.