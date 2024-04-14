NCAA. Frozen Four. Денвер выиграл рекордный 10-й титул в истории, победив Бостонский колледж с Уиллом Смитом и Готье

Университет Денвера выиграл рекордный 10-й титул в истории NCAA.

Команда выиграла второе чемпионство за 3 последних сезона, обыграв Бостонский колледж в финале.

Таким образом, Денвер обошел Мичиган по числу побед в национальных студенческих чемпионатах (10 против 9).

NCAA

Frozen Four

Финал

Денвер – Бостон (колледж) – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Автором победной шайбы стал 21-летний проспект « » Джаред Райт.

Гол и результативная передача на счету 20-летнего проспекта «Миннесоты» Риджера Лоренца. Незадрафтованный вратарь Мэтт Дэвис сделал шатаут.

За Бостонский колледж выступали лучший бомбардир сезона в NCAA Уилл Смит (проспект « », 71 очко в 41 игре, 25+46) и лучший снайпер Каттер Готье (проспект « », 65 очков в 41 игре, 38+27).