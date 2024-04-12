NCAA. Frozen Four. Дубль Уилла Смита помог Бостонскому колледжу обыграть Мичиган, Денвер выбил Бостонский университет с Хатсоном и Селебрини

Теги результаты матчей Питтсбург Филадельфия Монреаль Сан-Хосе Драфт НХЛ NCAA Лэйн Хатсон Каттер Готье Уилл Смит Макклин Селебрини Хоккей

В NCAA проходят заключительные матчи сезона – Frozen Four.

Игры с участием четырех лучших студенческих команд сезона принимает Сент-Пол

NCAA 

Frozen Four 

1/2 финала

Денвер – Бостон (университет) – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Автором победной шайбы стал проспект «Питтсбурга» Тристан Броз.

Фаворит драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини остался без очков. Форвард Бостонского университета завершил студенческий сезон с 64 (32+32) очками в 37 играх – третий показатель в лиге. 

Его партнер по команде Лэйн Хатсон (проспект «Монреаля») лидирует по очкам в лиге среди защитников (49 в 37 играх, 15+24). 

Бостон (колледж) – Мичиган – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Проспект «Сан-Хосе» Уилл Смит сделал дубль и стал автором победной шайбы. На его счету 71 (25+46) очко в 40 играх – лучший показатель в NCAA.

Проспект «Анахайма» Каттер Готье отметился голом, на его счету 65 (38+27) очков в 40 играх – второй показатель по очкам и первый по заброшенным шайбам. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
С просони прочитал, что какие то звезды играли )) актер Уилл Смит и другие Селебрити 😂
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий