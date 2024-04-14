«Торонто» занял 3-е место в Атлантическом дивизионе и сыграет с «Бостоном» или «Флоридой» в 1-м раунде

Теги Торонто Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

«Торонто» занял 3-е место в Атлантическом дивизионе.

«Лифс» проиграли «Детройту» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

На фоне побед «Бостона» и «Флориды», а также поражения «Тампы» канадский клуб (102 очка в 80 играх) гарантированно займет третье место в Атлантическом дивизионе. 

Таким образом, соперником «Торонто» в первом раунде будет команда, которая станет второй в дивизионе. За первое место сейчас борются «Бостон» (109 очков в 80 играх) и «Флорида» (108 в 81). 

Отметим, что в прошлом сезоне «Торонто» вылетел из плей-офф во втором раунде, проиграв «Пантерс» (1-4). 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
опять 1 раунд
+9
0
+9
Вылетят на радостях от 70

Самсонов напускает полную авоську
+6
-1
+5
кошки в 1 раунде это похороны
+3
-1
+2
В любом случае трындец
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий