«Торонто» занял 3-е место в Атлантическом дивизионе и сыграет с «Бостоном» или «Флоридой» в 1-м раунде

«Торонто» занял 3-е место в Атлантическом дивизионе.

«Лифс» проиграли «Детройту» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате .

На фоне побед « » и «Флориды», а также поражения «Тампы» канадский клуб (102 очка в 80 играх) гарантированно займет третье место в Атлантическом дивизионе.

Таким образом, соперником «Торонто» в первом раунде будет команда, которая станет второй в дивизионе. За первое место сейчас борются «Бостон» (109 очков в 80 играх) и « » (108 в 81).

Отметим, что в прошлом сезоне « » вылетел из плей-офф во втором раунде, проиграв «Пантерс» (1-4).