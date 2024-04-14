«Торонто» занял 3-е место в Атлантическом дивизионе и сыграет с «Бостоном» или «Флоридой» в 1-м раунде
«Торонто» занял 3-е место в Атлантическом дивизионе.
«Лифс» проиграли «Детройту» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
На фоне побед «Бостона» и «Флориды», а также поражения «Тампы» канадский клуб (102 очка в 80 играх) гарантированно займет третье место в Атлантическом дивизионе.
Таким образом, соперником «Торонто» в первом раунде будет команда, которая станет второй в дивизионе. За первое место сейчас борются «Бостон» (109 очков в 80 играх) и «Флорида» (108 в 81).
Отметим, что в прошлом сезоне «Торонто» вылетел из плей-офф во втором раунде, проиграв «Пантерс» (1-4).
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