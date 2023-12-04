«Торпедо» арендовало 19-летнего форварда Малова у «Авангарда»

Теги Авангард Торпедо переходы Антон Курьянов КХЛ Лоренс Зинаддин Хоккей

Вячеслав Малов перешел в «Торпедо» из «Авангарда».

Нижегородский клуб арендовал 19-летнего нападающего до завершения сезона.

В нынешнем сезоне Малов набрал 3 (1+2) очка в 11 матчах регулярного чемпионата ВХЛ при среднем игровом времени 15:10.

В МХЛ хоккеист провел 14 игр в текущем сезоне и отметился 10 (4+6) баллами при среднем игровом времени 21:23.

«Мы внимательно следим за развитием своих молодых игроков. Вячеслав Малов перерос уровень МХЛ и способен сделать шаг дальше, чем ВХЛ, однако выиграть конкуренцию у хоккеистов основы «Авангарда» ему пока трудно.

В этой ситуации мы ищем варианты для того, чтобы наши воспитанники могли по максимуму реализовать свой потенциал. В «Торпедо» у Славы появится шанс проявить себя на уровне КХЛ. Мы знаем, как успешно нижегородский клуб работает с молодежью.

Разумеется, многое зависит от самого игрока, не сомневаемся, что он постарается воспользоваться этой возможностью. И в мае к нам вернется нападающий с опытом игры на высшем уровне.

Как вы знаете, это не первый пример нашего успешного сотрудничества с «Торпедо». Не так давно мы взяли в аренду голкипера Лоренса Зинаддина. Наверное, это первый в истории лиги взаимовыгодный временный обмен молодыми талантами.

У нижегородцев нет своего фарм-клуба в ВХЛ, а у нас в этой лиге команда активно задействует молодых хоккеистов 2002-2006 годов рождения. И молодой вратарь может шагнуть на новый для себя уровень.

Мы продолжим сотрудничество с «Торпедо». Возможно, впереди нас ждут новые трансферы», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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2 комментария
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Вот кто развивает молодежь - Игорь Ларионов . И молодые парни идут к нему , потому что это не тренер самоучка с ускоренными курсами - это маэстро . Игорь Николаевич может много дать молодежи своим личным примером , наставлениями , своей философией о жизни и хоккее . Ларионов не мажор , которому с неба упала Манна небесная , всего добился своими потом и кровью!
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Малов в МХЛ был очень неплох… Профессор может его прокачать, а там посмотрим….
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