Разин об игре Голышева: «Думаю, он очень хочет играть в «Металлурге». Посмотрим, сколько он будет стоить денег»
Андрей Разин ответил на вопрос касательно игры Анатолия Голышева.
«Металлург» ведет 3-2 в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Автомобилиста».
Нападающий екатеринбуржцев Анатолий Голышев является лучшим бомбардиров этого плей-офф, имея в активе 16 (9+7) баллов.
– Вы неплохо знаете Голышева. За счет чего он так раскрылся?
– Он становится на следующий сезон неограниченно свободным агентом. Думаю, он очень хочет в «Металлурге» играть через год.
– Сделаете предложение?
– Посмотрим, сколько он денег будет стоить. Надо с Сергеем Юрьевичем [Гомоляко] поговорить.
– А за счет чего он раскрылся?
– Я с ним работал восемь лет назад, когда они были совсем молодыми с Трямкиным.
Это сейчас состоявшиеся хоккеисты, съездившие за океан, лидеры нынешнего «Автомобилиста». Сложились многие факторы: Толя в хорошей форме, у него многое получается, летит шайба.
Пусть он забивает, а мы выигрываем. Я согласен с таким положением, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.