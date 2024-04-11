Разин об игре Голышева: «Думаю, он очень хочет играть в «Металлурге». Посмотрим, сколько он будет стоить денег»

Андрей Разин ответил на вопрос касательно игры Анатолия Голышева.

« » ведет 3-2 в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

Нападающий екатеринбуржцев является лучшим бомбардиров этого плей-офф, имея в активе 16 (9+7) баллов.

– Вы неплохо знаете Голышева. За счет чего он так раскрылся?

– Он становится на следующий сезон неограниченно свободным агентом. Думаю, он очень хочет в «Металлурге» играть через год.

– Сделаете предложение?

– Посмотрим, сколько он денег будет стоить. Надо с Сергеем Юрьевичем [ ] поговорить.

– А за счет чего он раскрылся?

– Я с ним работал восемь лет назад, когда они были совсем молодыми с Трямкиным.

Это сейчас состоявшиеся хоккеисты, съездившие за океан, лидеры нынешнего « ». Сложились многие факторы: Толя в хорошей форме, у него многое получается, летит шайба.

Пусть он забивает, а мы выигрываем. Я согласен с таким положением, – сказал главный тренер «Металлурга» .