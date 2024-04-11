Разин об игре Голышева: «Думаю, он очень хочет играть в «Металлурге». Посмотрим, сколько он будет стоить денег»

Теги Металлург Мг Автомобилист Сергей Гомоляко КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Анатолий Голышев Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин ответил на вопрос касательно игры Анатолия Голышева.

«Металлург» ведет 3-2 в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Автомобилиста».

Нападающий екатеринбуржцев Анатолий Голышев является лучшим бомбардиров этого плей-офф, имея в активе 16 (9+7) баллов.

– Вы неплохо знаете Голышева. За счет чего он так раскрылся?

– Он становится на следующий сезон неограниченно свободным агентом. Думаю, он очень хочет в «Металлурге» играть через год.

– Сделаете предложение?

– Посмотрим, сколько он денег будет стоить. Надо с Сергеем Юрьевичем [Гомоляко] поговорить.

– А за счет чего он раскрылся?

– Я с ним работал восемь лет назад, когда они были совсем молодыми с Трямкиным.

Это сейчас состоявшиеся хоккеисты, съездившие за океан, лидеры нынешнего «Автомобилиста». Сложились многие факторы: Толя в хорошей форме, у него многое получается, летит шайба.

Пусть он забивает, а мы выигрываем. Я согласен с таким положением, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

6 комментариев
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