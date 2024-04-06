Карлссон – 5-й защитник с 40 передачами в первом сезоне в «Питтсбурге». У Эрика 50 очков в 77 матчах

Эрик Карлссон сделал 40 результативных передач в первом сезоне в «Питтсбурге».

Шведский защитник сделал две голевых передачи в матче регулярного чемпионата против «Тампы».

Это 40-я и 41-я передачи для в этом сезоне.

Он стал пятым среди защитников « », которые сделали 40 результативных передач в своем первом сезоне в клубе.

Ранее в истории клуба этого показателя достигли (55 передач в сезоне 1995/96), (52 в сезоне 1987/88), (46 в сезоне-2005/06) и Мо Манта (40 в сезоне-1984/85).

Карлссон набрал 50 (9+41) баллов в 77 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.