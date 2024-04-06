Карлссон – 5-й защитник с 40 передачами в первом сезоне в «Питтсбурге». У Эрика 50 очков в 77 матчах

Теги Питтсбург Сергей Гончар Сергей Зубов НХЛ Эрик Карлссон Пол Коффи Хоккей

Эрик Карлссон сделал 40 результативных передач в первом сезоне в «Питтсбурге».

Шведский защитник сделал две голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Это 40-я и 41-я передачи для Эрика Карлссона в этом сезоне.

Он стал пятым среди защитников «Питтсбурга», которые сделали 40 результативных передач в своем первом сезоне в клубе.

Ранее в истории клуба этого показателя достигли Сергей Зубов (55 передач в сезоне 1995/96), Пол Коффи (52 в сезоне 1987/88), Сергей Гончар (46 в сезоне-2005/06) и Мо Манта (40 в сезоне-1984/85).

Карлссон набрал 50 (9+41) баллов в 77 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манта здорового человека
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий