Карлссон – 5-й защитник с 40 передачами в первом сезоне в «Питтсбурге». У Эрика 50 очков в 77 матчах
Эрик Карлссон сделал 40 результативных передач в первом сезоне в «Питтсбурге».
Шведский защитник сделал две голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».
Это 40-я и 41-я передачи для Эрика Карлссона в этом сезоне.
Он стал пятым среди защитников «Питтсбурга», которые сделали 40 результативных передач в своем первом сезоне в клубе.
Ранее в истории клуба этого показателя достигли Сергей Зубов (55 передач в сезоне 1995/96), Пол Коффи (52 в сезоне 1987/88), Сергей Гончар (46 в сезоне-2005/06) и Мо Манта (40 в сезоне-1984/85).
Карлссон набрал 50 (9+41) баллов в 77 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.