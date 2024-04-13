Селебрини – лучший игрок сезона в студенческом хоккее США. Фаворит драфта НХЛ-2024 набрал 32+32 в 38 играх

Теги НХЛ Драфт НХЛ NCAA Каттер Готье Уилл Смит Джексон Блэйк Макклин Селебрини Хоккей

Макклин Селебрини признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США.

17-летний игрок Бостонского университета стал самым молодым в истории обладателем приза имени Хоби Бейкера.

Канадский форвард занимает третье место по очкам в текущем сезоне NCAA – 64 (32+32) балла в 38 играх. По голам – второе. 

В голосовании главный фаворит драфта НХЛ-2024 обошел форварда Бостонского колледжа Каттера Готье (проспект «Анахайма» лидирует среди снайперов с 38 шайбами в 40 играх) и форварда университета Северной Дакоты Джексона Блэйка (сын экс-игрока НХЛ Джейсона Блэйка набрал 60 очков в 40 играх, 22+38)

Отметим, что лидер бомбардирской гонки Уилл Смит (Бостонский колледж, 71 очко в 40 играх, 25+46) в тройку фаворитов не вошел.

Бостонский университет не попал в финал национального чемпионата, уступив Денверу (1:2 ОТ). Бостонский колледж в полуфинале обыграл Мичиган (4:0). 

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