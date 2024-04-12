Фаворит драфта-2024 Селебрини не уверен, что будет играть в НХЛ на следующий год. Он может продолжить учебу

Макклин Селебрини может не перейти в НХЛ на следующий год.

17-летний форвард Бостонского университета завершил студенческий сезон с 64 (32+32) очками в 37 играх – третий показатель в лиге.

Селебрини также вошел в число финалистов приза Хоби Бейкера, который будет вручен лучшему хоккеисту NCAA.

После поражения в полуфинале Frozen Four (финал четырех студенческого чемпионата – Sports) фаворит драфта-2024 ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Мне все еще предстоит с этим разобраться. Пока я не слишком уверен», – сказал Селебрини.

Драфт НХЛ 2024 года состоится 28 и 29 июня.