Фаворит драфта-2024 Селебрини не уверен, что будет играть в НХЛ на следующий год. Он может продолжить учебу

Теги НХЛ Драфт НХЛ NCAA Макклин Селебрини Хоккей

Макклин Селебрини может не перейти в НХЛ на следующий год.

17-летний форвард Бостонского университета завершил студенческий сезон с 64 (32+32) очками в 37 играх – третий показатель в лиге. 

Селебрини также вошел в число финалистов приза Хоби Бейкера, который будет вручен лучшему хоккеисту NCAA.

После поражения в полуфинале Frozen Four (финал четырех студенческого чемпионата – Sports) фаворит драфта-2024 ответил на вопрос о продолжении карьеры.

«Мне все еще предстоит с этим разобраться. Пока я не слишком уверен», – сказал Селебрини.

Драфт НХЛ 2024 года состоится 28 и 29 июня.

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1 комментарий
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если Акулы его заберут то могут ему позволить отыграть за университет им торопиться некуда
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