Райан Кэллахан: «Когда думаешь о «Тампе», это один игрок – Стэмкос. Отдаешь клубу все, но с тобой даже не ведут переговоры. Я бы тоже расстроился»

Райан Кэллахан считает, что Стивен Стэмкос олицетворяет «Тампу».

Действующее соглашение 34-летнего форварда с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

Перед началом этого сезона генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа сообщил, что не собирается вести переговоры с игроком о новом соглашении до завершения чемпионата.

«Когда вы думаете о « », ее победах в Кубке Стэнли, Стэммер – первый игрок, который приходит на ум. Когда думаешь о «Тампе», это один игрок. Это Стэмкос.

Что касается его контракта, то я бы тоже расстроился. Ты отдаешь клубу все, что у тебя есть, но с тобой даже не ведут переговоры. Понятно, что для игрока есть деловая сторона вопроса.

Думаю, что Стивен заслужил уважение. Даже если это трудный разговор, который, как вы думаете, может ему не понравиться, он заслужил уважение, выслушав это.

Я не могу представить [его в другой команде]. Он один из тех парней, на которых невозможно представить форму другой команды», – сказал бывший нападающий «Тампы» .

Стэмкос выступает за «Тампу» на протяжении всей карьеры – с сезона-2008/09.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 77 (39+38) очков при полезности «минус 21» в 76 матчах регулярного чемпионата.