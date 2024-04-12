Райан Кэллахан: «Когда думаешь о «Тампе», это один игрок – Стэмкос. Отдаешь клубу все, но с тобой даже не ведут переговоры. Я бы тоже расстроился»
Райан Кэллахан считает, что Стивен Стэмкос олицетворяет «Тампу».
Действующее соглашение 34-летнего форварда с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.
Перед началом этого сезона генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа сообщил, что не собирается вести переговоры с игроком о новом соглашении до завершения чемпионата.
«Когда вы думаете о «Тампе», ее победах в Кубке Стэнли, Стэммер – первый игрок, который приходит на ум. Когда думаешь о «Тампе», это один игрок. Это Стэмкос.
Что касается его контракта, то я бы тоже расстроился. Ты отдаешь клубу все, что у тебя есть, но с тобой даже не ведут переговоры. Понятно, что для игрока есть деловая сторона вопроса.
Думаю, что Стивен заслужил уважение. Даже если это трудный разговор, который, как вы думаете, может ему не понравиться, он заслужил уважение, выслушав это.
Я не могу представить [его в другой команде]. Он один из тех парней, на которых невозможно представить форму другой команды», – сказал бывший нападающий «Тампы» Райан Кэллахан.
Стэмкос выступает за «Тампу» на протяжении всей карьеры – с сезона-2008/09.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 77 (39+38) очков при полезности «минус 21» в 76 матчах регулярного чемпионата.
Кучеров,Хэдман,Пойнт и Василевский и только после них идёт Стэмкос.
Стэмкос получает 8,5м. Сейчас у него за спиной 2 кубка, больше 1000 очков, в среднем очко за игру, плюс огромный опыт. И что теперь ему давать те же 8м в год в 34 года? Чтобы что? Убить платежку? Хочешь еще заработать, езжай в Чикаго. Хочешь еще побеждать, надо ужиматься. Стэмкос легенда Тампа, без вариантов, но жизнь не стоит на месте.
Как правильно говорил Брисбуа в одном интервью «надо смотреть в будущее»