Хатсон подписал контракт с «Монреалем». Защитник играл на ЧМ-2023, выиграл золото МЧМ-2024, а NCAA у него 97 очков в 77 матчах
Лэйн Хатсон подписал контракт с «Монреалем».
Соглашение 20-летнего защитника рассчитано на три года.
«Канадиенс» выбрали хоккеиста под общим 62-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2022.
Лэйн Хатсон провел два прошедших сезона в студенческой лиге NCAA.
В этом сезоне, выступая за университет Бостона, защитник набрал 49 (15+34) очков в 38 матчах регулярного чемпионата. В общей сложности в лиге игрок набрал 97 (30+67) баллов в 77 играх.
Также в этом сезоне Хатсон выиграл золото МЧМ-2024 в составе сборной США.
Кроме того, он выступил за сборную на взрослом ЧМ-2023, набрав 6 (2+4) баллов в 9 матчах.