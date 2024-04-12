Хатсон подписал контракт с «Монреалем». Защитник играл на ЧМ-2023, выиграл золото МЧМ-2024, а NCAA у него 97 очков в 77 матчах

Теги переходы Монреаль НХЛ NCAA Лэйн Хатсон Хоккей

Лэйн Хатсон подписал контракт с «Монреалем».

Соглашение 20-летнего защитника рассчитано на три года.

«Канадиенс» выбрали хоккеиста под общим 62-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2022.

Лэйн Хатсон провел два прошедших сезона в студенческой лиге NCAA.

В этом сезоне, выступая за университет Бостона, защитник набрал 49 (15+34) очков в 38 матчах регулярного чемпионата. В общей сложности в лиге игрок набрал 97 (30+67) баллов в 77 играх.

Также в этом сезоне Хатсон выиграл золото МЧМ-2024 в составе сборной США.

Кроме того, он выступил за сборную на взрослом ЧМ-2023, набрав 6 (2+4) баллов в 9 матчах.

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