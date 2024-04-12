Генменеджер «Трактора»: «Обмен Хэмилтона на Боуи не сработал. Мэдисон не оправдал мои ожидания, не смог себя проявить в России. Эту ошибку беру на себя»

Теги Трактор Торпедо Алексей Волков Динамо Минск КХЛ Мэдисон Боуи Андрей Чибисов Максим Марушев Роберт Хэмилтон Хоккей

Алексей Волков высказался об обмене Роберта Хэмилтона на Мэдисона Боуи.

– Вы сказали, что были допущены ошибки в селекции. Какие переходы можно назвать ошибочными?

– Не сработал обмен Хэмилтона на Боуи. Можно констатировать, что Мэдисон не оправдал мои ожидания.

Роб неуверенно начал чемпионат. В нескольких матчах он допустил результативные ошибки, которые привели к поражению. Затем тренерский штаб отправил его в резерв. Звонок из Минска был определяющим.

Мы знали Мэдисона Боуи, хотели еще одного праворукого защитника. Наши ожидания не оправдались. Мэдисон Боуи, которого мы знали по Северной Америке, в силу ряда причин не смог себя проявить в России. Эту ошибку я беру на себя.

Я очень рад за Роба. Он великолепный человек, который нашел себя в новом коллективе, где много североамериканцев.

К ошибкам еще можно отнести Максима Марушева, который планировался как игрок ротации. У него есть опыт игры в центре. Это ожидание не оправдалось и нам пришлось расторгнуть контракт.

По Андрею Чибисову: медицинское обследование показало, что он в хорошей форме и готов к чемпионату. Организм человека непредсказуем и произошло непредвиденное, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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3 комментария
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Откуда у Боуи КС? - неужели вытаскивал титул для Вашиков

Для заголовков конечно красивая история
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Многовато ошибок для опытного менеджера!
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