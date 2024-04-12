Генменеджер «Трактора»: «Обмен Хэмилтона на Боуи не сработал. Мэдисон не оправдал мои ожидания, не смог себя проявить в России. Эту ошибку беру на себя»

Алексей Волков высказался об обмене Роберта Хэмилтона на Мэдисона Боуи.

– Вы сказали, что были допущены ошибки в селекции. Какие переходы можно назвать ошибочными?

– Не сработал обмен на Боуи. Можно констатировать, что Мэдисон не оправдал мои ожидания.

Роб неуверенно начал чемпионат. В нескольких матчах он допустил результативные ошибки, которые привели к поражению. Затем тренерский штаб отправил его в резерв. Звонок из был определяющим.

Мы знали , хотели еще одного праворукого защитника. Наши ожидания не оправдались. Мэдисон Боуи, которого мы знали по Северной Америке, в силу ряда причин не смог себя проявить в России. Эту ошибку я беру на себя.

Я очень рад за Роба. Он великолепный человек, который нашел себя в новом коллективе, где много североамериканцев.

К ошибкам еще можно отнести , который планировался как игрок ротации. У него есть опыт игры в центре. Это ожидание не оправдалось и нам пришлось расторгнуть контракт.

По Андрею Чибисову: медицинское обследование показало, что он в хорошей форме и готов к чемпионату. Организм человека непредсказуем и произошло непредвиденное, – сказал генеральный менеджер « » Алексей Волков.