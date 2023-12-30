Ротенберг о возвращении Швеца-Рогового: «Своих пацанов не бросаем. Важный игрок для системы СКА. Мы с ним начинали ее строить»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Артем Швец-Роговой Хоккей

Роман Ротенберг назвал Артема Швеца-Рогового важным игроком для системы СКА.

СКА обыграл «Автомобилист» (4:0). Артем Швец-Роговой сыграл за команду впервые с апреля 2022 года. Форвард нанес два броска по воротам и провел на льду 14 минут и 10 секунд.

– После долгого перерыва в состав вернулся Артем Швец-Роговой. Как оцените его игру?

– Мы своих пацанов не бросаем. Долго работали с Артемом до травмы.

Это хоккеист, который вносит огромный вклад за счет своего трудолюбия и дисциплины. Важный игрок для нашей системы. Мы с ним начинали ее строить.

Да, случилась очень неприятная ситуация, но он молодец – держал удар, не падал духом в эти два с половиной года.

Мы с ним ежедневно общались и работали. Делали все возможное, чтобы он вернулся. Доктора – молодцы и он сам молодец, на самом деле. Только сильные духом люди, у которых есть сила воли, представляют наш русский характер.

За счет него Артем смог вылезти из этой ситуации и вернулся на самый высокий уровень.

Пожелаем Швецу-Роговому здоровья и только побед. Но играть он может еще лучше, как мы все прекрасно понимаем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

4 комментария
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Теперь у вротегберга будет пацан головного мозга 🤡
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Надо больше сериалы не показывать Роме... У него психика очень видимо странная. Сейчас в элитном коттеджнем посёлке будет искать чушпанов
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Что за травма была? Ротан клюшкой ударил?
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Моя ты зая!
Вот такой Роман хоккею нужен! Вот кто, если не он создаст улыбку на лице и отличное настроение?)
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