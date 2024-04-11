Разин о «Металлурге»: «Кто мог подумать, что Набоков будет основным вратарем, а Канцеров и Силантьев вести за собой в первой пятерке? Кто сильнее, тот и играет»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом».

«Металлург» победил 5:2 в пятом матче и ведет 3-2 в серии полуфинала Кубка Гагарина.

– Вам понравилось, как команда отреагировала на счет 2:2?

– Я вам скажу такую вещь: в прошлой игре нас не затрясло. Если посмотреть на статистику, провальный отрезок был после первой пропущенной шайбы при счёте 3:0.

Действительно, игра сломалась, начали делать вещи, которые мы просим не делать, и тот отрезок мы выстояли, ушли на перерыв, ведя в счете.

Второй и особенно третий период мы играли хорошо, имели намного больше моментов, чем у «Автомобилиста». Была смена в третьем периоде, когда они нас зажали и могли больше забить, но сколько моментов было у нас?

Пишут, что команда надломилась психологически, сломалась – такого не было, такого я не увидел.

Тот факт, что мы две игры уже выиграли в овертайме, пропуская на последних секундах – это показывает характер нашей команды, обычно овертайм выигрывает команда, которая сравняла счет на последних секундах. Мы сломали это правило.

– Зернов раскрылся в тройке с молодыми игроками? Канцеров и Силантьев добавляют скорости, а он возмещает черновой работой.

– Ну, вы сами все рассказали тут. Оно получилось спонтанно.

Кто мог подумать на предсезонке, что Набоков будет основным вратарем, а Канцеров и Силантьев вести за собой команду в первой пятерке?

Я придерживаюсь спортивного принципа: кто сильнее, тот и играет. В командных видах спорта фамилии не играют, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.