Вайсфельд про удаление Макеева за блокировку Набокова: «Это нарушение. Против вратаря нельзя делать силовые приемы, были основания дать две минуты»

Леонид Вайсфельд оценил удаление Алексея Макеева.

« » проиграл «Металлургу» (2:5, 2-3) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

В третьем периоде при счете 2:2 нападающий был удален на две минуты за блокировку против вратаря .

Хоккеисты «Металлурга» реализовали это большинство и повели в счете 3:2.

«Мне кажется, это нарушение. Против вратаря нельзя делать силовые приемы, даже за пределами вратарской зоны.

У судей были все основания дать две минуты», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.