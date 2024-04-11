Вайсфельд про удаление Макеева за блокировку Набокова: «Это нарушение. Против вратаря нельзя делать силовые приемы, были основания дать две минуты»

Теги Металлург Мг Автомобилист Леонид Вайсфельд видео КХЛ Кубок Гагарина Алексей Макеев Чемпионат.com Илья Набоков Хоккей

Леонид Вайсфельд оценил удаление Алексея Макеева.

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:5, 2-3) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

В третьем периоде при счете 2:2 нападающий Алексей Макеев был удален на две минуты за блокировку против вратаря Ильи Набокова.

Хоккеисты «Металлурга» реализовали это большинство и повели в счете 3:2.

«Мне кажется, это нарушение. Против вратаря нельзя делать силовые приемы, даже за пределами вратарской зоны.

У судей были все основания дать две минуты», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

16 комментариев
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специально? - нет.
нарушение? - да.
пусть вратарь не в краске, но он и без шайбы, так что какие какие могут быть ещё вопросы.
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О чем и речь, нытики не наныли на победу сегодня, вот и бесятся. А ломание вратарей в этом ПО это уже тренд. Я б послушал какой был бы вой, если бы так же в Аликина въехали.
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+11
По логике "всейстраны" можно вратарю соперника пускать снег в лицо при торможении и на всякий случай въезжать в него в площади ворот, не владея при этом шайбой. А вот когда соперник тебя выталкивает с пятака, изобразить предсмертные конвульсии и в следующей смене выйти на "заработанное" большинство. Не перепутайте.
+12
-3
+9
Гггг. когда игрока СКА ТОЛКНУЛИ на вратаря авто - так ебурцы на пену тут изошлись - мол фол, СПРАВЕДЛИВО. А тут - игрок сам, без какого-либо воздействия влетает, и что? :)) Нытики :)
+6
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Да даже если судьи ошиблись, авто потом дали 2 большинства, забивай и уходи в овертайм, нет ж нытики и дальше будут ныть
+4
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Судья правильно все сделал. Надо наказывать балерун и нытиков с Авто. Только позорят наш Урал)) Металлург с крутой победой!
+5
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Ответ Xell
А давно Аликин топом то стал?)) Это ж не Фукале.
а причем тут топ не топ, сам факт въезда во вратаря уже удаление.
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Магнитка, с победой !
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Ответ Ilya87
Какой силовой, он просто ехал на пятак, а Набоков слишком сильно выкатился
Да хоть в кабак нападающий ехал. А вратарь в пределах вратарской может хоть сильно, хоть слабо выкатываться, это уже проблемы нападающего - как тормозить или объезжать вратаря.
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Непонятен предмет спора. Очевидное нарушение. В любом матче есть пограничные и неоднозначные моменты (и в этом были), но это точно не он.
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по всем правилам ему ещё и по башке надо было настучать за такое, ...но видно ставки высоки, да и некому уже видно в нашем хоккее.....
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Ответ Ilya87
Какой силовой, он просто ехал на пятак, а Набоков слишком сильно выкатился
Вот отзеркаль ситуацию, что б ты написал?
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Ответ IMPERATOR SPORTS
По логике "всейстраны" можно вратарю соперника пускать снег в лицо при торможении и на всякий случай въезжать в него в площади ворот, не владея при этом шайбой. А вот когда соперник тебя выталкивает с пятака, изобразить предсмертные конвульсии и в следующей смене выйти на "заработанное" большинство. Не перепутайте.
Дак это ж легенда Айлендерс
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Ответ [highv0ltage]
О чем и речь, нытики не наныли на победу сегодня, вот и бесятся. А ломание вратарей в этом ПО это уже тренд. Я б послушал какой был бы вой, если бы так же в Аликина въехали.
А давно Аликин топом то стал?)) Это ж не Фукале.
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Ответ Xell
А давно Аликин топом то стал?)) Это ж не Фукале.
Ну аликин топом стал точно не вчера, а вот когда Фукале вдруг стал «топом» и можно ли считать топом кипера, который провел один сильный раунд ПО Большой вопрос (после среднего сещона).
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