Вайсфельд про удаление Макеева за блокировку Набокова: «Это нарушение. Против вратаря нельзя делать силовые приемы, были основания дать две минуты»
Леонид Вайсфельд оценил удаление Алексея Макеева.
«Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:5, 2-3) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
В третьем периоде при счете 2:2 нападающий Алексей Макеев был удален на две минуты за блокировку против вратаря Ильи Набокова.
Хоккеисты «Металлурга» реализовали это большинство и повели в счете 3:2.
«Мне кажется, это нарушение. Против вратаря нельзя делать силовые приемы, даже за пределами вратарской зоны.
У судей были все основания дать две минуты», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
нарушение? - да.
пусть вратарь не в краске, но он и без шайбы, так что какие какие могут быть ещё вопросы.