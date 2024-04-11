Голышев с 16 очками возглавил список бомбардиров Кубка Гагарина и с 9 голами догнал Буше в списке снайперов

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Анатолий Голышев Рид Буше Хоккей

Анатолий Голышев возглавил список лучших бомбардиров плей-офф КХЛ.

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:5, 2-3) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

В этой игре нападающий екатеринбуржцев Анатолий Голышев набрал 2 (1+1) очка при четырех бросках по воротам.

В этом плей-офф на счету форварда стало 16 (9+7) очков в 14 играх плей-офф.

Голышев вышел на первое место в списке лучших бомбардиров плей-офф КХЛ, опередив Максима Березкина и Робина Пресса (у игроков по 14 баллов).

Анатолий также догнал лидера снайперской гонки нынешнего Кубка Гагарина Рида Буше, у которого 9 шайб в активе.

5 комментариев
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Молодец! Пермский воспитанник , как и Аликин
+6
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+6
Толя Гол! Молорик!!! 👍🏒👍
+3
0
+3
а про трик Зернова никто не слышал 🤔
+2
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+1
Толя - легенда Айлендерс
+1
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+1
Ответ Александр Филиппов
а про трик Зернова никто не слышал 🤔
Все слышали вообще! И даже в Канаде)) . Но пост про Голышева, про Зернова(отличного игрока) есть другой.
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