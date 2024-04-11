Голышев с 16 очками возглавил список бомбардиров Кубка Гагарина и с 9 голами догнал Буше в списке снайперов
Анатолий Голышев возглавил список лучших бомбардиров плей-офф КХЛ.
«Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:5, 2-3) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
В этой игре нападающий екатеринбуржцев Анатолий Голышев набрал 2 (1+1) очка при четырех бросках по воротам.
В этом плей-офф на счету форварда стало 16 (9+7) очков в 14 играх плей-офф.
Голышев вышел на первое место в списке лучших бомбардиров плей-офф КХЛ, опередив Максима Березкина и Робина Пресса (у игроков по 14 баллов).
Анатолий также догнал лидера снайперской гонки нынешнего Кубка Гагарина Рида Буше, у которого 9 шайб в активе.