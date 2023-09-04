Адам Рейдеборн: «Федотов – ментально сильный человек и вратарь. Впечатлен тем, какой он человек и игрок»

Адам Рейдеборн назвал Ивана Федотова ментально сильным человеком.

– Следите ли вы за возвращением в хоккей вашего бывшего партнера – ?

– Да, конечно, у меня осталось много друзей в ЦСКА, хорошо знаю и многих игроков, и тренеров.

Я не знаю всего, но по мере возможностей следил за тем, что происходит.

Рад, что Иван снова в игре после годичного перерыва. Это все, что я могу сказать.

– Поддерживаете ли вы контакт с Иваном?

– Я не связывался с ним в последнее время, но разговаривал с другими ребятами. Могу только пожелать ему удачи.

– Расскажите, какой Иван в жизни и в чем его сила как вратаря?

– Я думаю, в первую очередь он ментально очень сильный человек и, конечно, сильный вратарь.

Он здорово двигается в воротах – грамотно поднимается и опускается.

Иван умеет сохранять спокойствие в сложных ситуациях на льду. Это очень важно – особенно в плей-офф.

В позапрошлом сезоне он это показал, провел много больших матчей. Я впечатлен тем, какой он игрок и человек, – сказал бывший вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн.