Терещенко о «Локомотиве»: «Все хорошо, идут планомерно. Много местных – это радует. Кубок Гагарина сенсацией для меня не будет»

Теги ЦСКА Локомотив Алексей Терещенко Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Адам Рейдеборн Хоккей

Алексей Терещенко считает «Локомотив» одним из претендентов на Кубок Гагарина.

Ярославцы занимают текущее 1-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ с 22 очками в 14 играх. 

«У «Локомотива» все хорошо. Игорь Валерьевич Никитин работает в правильном направлении, причем у них в команде много местных, своих - это радует. Играют они в сбалансированный хоккей, как это модно говорить, пять впереди, пять сзади. 

В прошлом году им не повезло в плей-офф. Вратарь ЦСКА Рейдеборн их переиграл. «Локомотив» идет планомерно. Если все сложится хорошо, то у них большие шансы на выигрыш Кубка Гагарина.

Для меня, конечно, не будет сенсацией, если они возьмут Кубок. У них хороший тренер и команда, есть опытные игроки и молодежь, которая прибавляет и играет уверенно. Так что это не должно быть сюрпризом», – сказал трехкратный чемпион мира. 

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