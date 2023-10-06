Терещенко о «Локомотиве»: «Все хорошо, идут планомерно. Много местных – это радует. Кубок Гагарина сенсацией для меня не будет»

Алексей Терещенко считает «Локомотив» одним из претендентов на Кубок Гагарина.

Ярославцы занимают текущее 1-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ с 22 очками в 14 играх.

«У « » все хорошо. Игорь Валерьевич работает в правильном направлении, причем у них в команде много местных, своих - это радует. Играют они в сбалансированный хоккей, как это модно говорить, пять впереди, пять сзади.

В прошлом году им не повезло в плей-офф. Вратарь ЦСКА Рейдеборн их переиграл. «Локомотив» идет планомерно. Если все сложится хорошо, то у них большие шансы на выигрыш Кубка Гагарина.

Для меня, конечно, не будет сенсацией, если они возьмут . У них хороший тренер и команда, есть опытные игроки и молодежь, которая прибавляет и играет уверенно. Так что это не должно быть сюрпризом», – сказал трехкратный чемпион мира.