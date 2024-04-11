Соколов может вернуться в Россию из системы «Оттавы». «Автомобилист» владеет правами на форварда в КХЛ

Теги Автомобилист возможные переходы Оттава НХЛ КХЛ Бельвиль Спорт-Экспресс Егор Соколов Хоккей

Нападающий Егор Соколов может вернуться в Россию.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

«Нападающий системы «Оттавы» Егор Соколов в это межсезонье может вернуться в Россию. Правами на игрока владеет «Автомобилист», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне 23-летний Соколов провел 67 игр в АХЛ и набрал 42 (18+24) балла.

Срок соглашения игрока с «Оттавой» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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