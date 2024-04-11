Гиздатуллин об игре в Китае: «Люди приходили на домашние матчи, причем в большом количестве. Они мало что понимали в хоккее, но это был хороший отдых, думаю»

Артур Гиздатуллин поделился воспоминаниями об игре в Китае.

– Расскажи про китайский этап карьеры.

– Первый сезон был, когда клубы из Китая принимали участие в . Меня отправили в аренду в клуб « ». В команде было много русских, но также играли и местные ребята. Везде общались с переводчиками, условия были одними из лучших в лиге на тот момент. Главное – игровая практика, которую получал.

Интересен был быт в Китае. Люди приходили на домашние игры, причем в большом количестве. Думаю, они мало что понимали в хоккее, но это был хороший отдых для них.

– Пробовал учить язык?

– Вообще было не до этого, всегда общались через переводчиков. Однажды получилась смешная ситуация с такси. Я сел как обычно, чтобы поехать на стадион, а таксистов было очень много. Показываю таксисту, что ехать надо во дворец. Я брал с собой еще карты тогда, потому что в городе не ориентировался.

Думаю: «Долго добираемся что-то, местность непонятная какая-то». А уже время сбора в арене подходит. В итоге приезжаем на какую-то горнолыжную базу и меня высаживают. Само собой, не выхожу никуда. Еще и счет выставили приличный, потому что ехали долго очень.

Я давай объяснять таксисту, что мне не сюда надо вообще, а он ничего не понимает. На пальцах кое-как ему объяснил, показал место, куда мне было надо. А прохожих, которые могли бы говорить по-английски, не было. Словом, настоящий Китай.

Приехал во дворец, а там тренировка уже идет давно. Короче, опоздал. Думаю: «Ну все, попал». Рассказал все, как было, тренеры посмеялись. Обошлось без штрафа, но ситуацию запомнил надолго, – сказал нападающий « » .