Гиздатуллин продлил контракт с «Амуром» на 2 года. Он лидер по блокшотам в регулярке КХЛ среди нападающих – 89

Артур Гиздатуллин заключил новое соглашение сроком на два сезона с «Амуром».

Нападающий продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

26-летний Артур Гиздатуллин провел в регулярном чемпионате 67 матчей за «Амур» и набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности «-4».

В плей-офф он сыграл 6 матчей и 1 набрал (0+1) балл при полезности «-7».

«С 89 заблокированными бросками он стал лучшим по этому показателю в КХЛ по итогам регулярки среди нападающих!

Отметим и его уверенные действия на точке – 51%, также Гиздатуллин в числе лидеров команды по силовым приемам – 72.

Следующий год станет для Артура восьмым в системе «Амура», – сказано в сообщении клуба.