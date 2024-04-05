Гиздатуллин продлил контракт с «Амуром» на 2 года. Он лидер по блокшотам в регулярке КХЛ среди нападающих – 89
Артур Гиздатуллин заключил новое соглашение сроком на два сезона с «Амуром».
Нападающий продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.
26-летний Артур Гиздатуллин провел в регулярном чемпионате 67 матчей за «Амур» и набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности «-4».
В плей-офф он сыграл 6 матчей и 1 набрал (0+1) балл при полезности «-7».
«С 89 заблокированными бросками он стал лучшим по этому показателю в КХЛ по итогам регулярки среди нападающих!
Отметим и его уверенные действия на точке – 51%, также Гиздатуллин в числе лидеров команды по силовым приемам – 72.
Следующий год станет для Артура восьмым в системе «Амура», – сказано в сообщении клуба.