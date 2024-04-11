«Спартак» договорился о продлении контракта с Морозовым на 2 сезона. Зарплата – 45 млн рублей в год плюс бонусы (Михаил Зислис)

Иван Морозов договорился о продлении контракта со «Спартаком» на 2 сезона.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Нападающий Иван Морозов достиг договоренности о продлении контракта с красно-белыми на два сезона. Его зарплата составит 45 миллионов рублей в год, а еще будут обожаемые всеми в московском клубе бонусы.

Официально Морозов находится на контракте с «Вегасом» и нынешний сезон в КХЛ провел на правах аренды. Предположу, что «Спартак» объявит о сделке только 1 июля, когда игрок станет в НХЛ ограниченно свободным агентом», – написал Зислис.

В регулярном чемпионате-2023/24 Иван Морозов провел 37 матчей и набрал 38 (11+27) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий отметился 8 (3+5) баллами в 11 играх за «Спартак».