Конюшков перенес операцию и будет восстанавливаться минимум 2,5 месяца. Капитан «Торпедо» не примет участие в Большом туре сборной России (Metaratings)

Теги Торпедо Сборная России по хоккею с шайбой травмы КХЛ Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков не сыграет за сборную России в мае.

Как сообщает Metaratings.ru, защитник «Торпедо» успешно перенес операцию на верхней части тела. Срок его восстановления составит не менее 2,5 месяца.

Таким образом, капитан нижегородцев не сможет принять участие в майском Большом туре сборной России. Ранее он попал в расширенный состав команды Романа Ротенберга.

В минувшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 21-летний хоккеист провел 65 матчей и набрал 28 (6+22) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф на его счету 5 матчей и один голевой пас.

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