Вайсфельд за полную отмену лимита: «Молодых игроков надо растить в других лигах, а КХЛ – вершина пирамиды. Куда она будет подготавливать хоккеистов, в космос?»

Леонид Вайсфельд высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Мое мнение, что дискуссия о лимите идет не в том направлении, все спорят о том, надо три или пять. Недавно прочитал интервью Быкова, он единственный сказал: «Что вы хотите этим добиться?»

В моем понимании, у КХЛ основная задача – привлечение людей на трибуны, телевидение и популяризация хоккея. Чтобы привлечь людей, нужен качественный продукт. В идеале было бы убрать лимит, но пять человек тоже нормально. Удивлен, что лимит сократили до трех, нас и так везде отстранили, а мы еще сами себя изолируем. Ведь что такое лимит – это максимальное количество, можно брать пять, три, можно вообще не брать [легионеров].

Посыл о воспитании молодых игроков я тоже не понимаю – их надо растить в других лигах. Хоккеистов должны готовить в , , детских школах. А КХЛ – вершина пирамиды. Куда она будет подготавливать хоккеистов, в космос что ли?

В моем понимании КХЛ должна получать готовый продукт, чтобы развивать интерес зрителей. Может, кто‑то преследует иные цели, тогда можно вообще сделать лимит в одного легионера», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, комментатор .