Вайсфельд за полную отмену лимита: «Молодых игроков надо растить в других лигах, а КХЛ – вершина пирамиды. Куда она будет подготавливать хоккеистов, в космос?»

Теги Леонид Вайсфельд КХЛ МХЛ ВХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Мое мнение, что дискуссия о лимите идет не в том направлении, все спорят о том, надо три или пять. Недавно прочитал интервью Быкова, он единственный сказал: «Что вы хотите этим добиться?»

В моем понимании, у КХЛ основная задача – привлечение людей на трибуны, телевидение и популяризация хоккея. Чтобы привлечь людей, нужен качественный продукт. В идеале было бы убрать лимит, но пять человек тоже нормально. Удивлен, что лимит сократили до трех, нас и так везде отстранили, а мы еще сами себя изолируем. Ведь что такое лимит – это максимальное количество, можно брать пять, три, можно вообще не брать [легионеров].

Посыл о воспитании молодых игроков я тоже не понимаю – их надо растить в других лигах. Хоккеистов должны готовить в ВХЛ, МХЛ, детских школах. А КХЛ – вершина пирамиды. Куда она будет подготавливать хоккеистов, в космос что ли?

В моем понимании КХЛ должна получать готовый продукт, чтобы развивать интерес зрителей. Может, кто‑то преследует иные цели, тогда можно вообще сделать лимит в одного легионера», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, комментатор Леонид Вайсфельд.

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10 комментариев
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НХЛ - Космос!
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Ну так-то, действительно, в космос, к важнейшему соревнованию во вселенной - суперсерии Россия - Беларусь
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Да все правильно говорит
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Ответ mitos
С посредственными легионерами будет отличный продукт))
Ты наверное слабо себе представляешь скольких сейчас маринует АХЛ от 18-ти до 26-ти включительно которые в большинстве клубов КХЛ будут в топ-6 играть и вполне себе заколачивать
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Земля обетованнвя для хоккеистов - НХЛ.
Абсолютно все молодые хоккеисты туда стремятся.
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Все верно. Нет смысла искусственно готовить молодых хоккеистов для НХЛ через КХЛ. В лиге должны играть сильнейшие, без привязки к гражданству.
Клуб должен думать только о результате здесь и сейчас. Таковы реалии. Кто этого не понимает, это уже диагноз.
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