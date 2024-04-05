Юниоров из России и Беларуси разрешат выбирать на драфте Канадской хоккейной лиги. Запрет ввели в 2022-м (Даррен Дрегер)

Теги сборная России U18 юниорская лига Квебека юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига КХЛ МХЛ сборная Беларуси U18 ВХЛ Канадская хоккейная лига импорт-драфт CHL Хоккей

Юниоров из России и Беларуси разрешат выбирать на драфте CHL.

Канадская хоккейная лига, объединяющая три крупнейших юниорских турнира Канады (Онтарио, Квебек и Западная хоккейная лига), планирует вернуться к выбору российских и белорусских игроков на драфте.

«Клубы CHL были уведомлены, что игроки из России и Беларуси будут доступны на ближайшем драфте. Решение было принято на Совете директоров и будет опубликовано завтра», – сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Запрет на выбор хоккеистов был введен в апреле 2022 года.

На драфте 2021 года, до введения запрета, было выбрано 16 российских и 11 белорусских игроков.

Импорт-драфт CHL состоится 3 июля.

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8 комментариев
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Бросили косточку холопам, радости полные штаны и это конечно не унижение.
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Голод — не тётка.🤷🏻‍♂️
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Ответ Ковид 07.10.52
Бросили косточку холопам, радости полные штаны и это конечно не унижение.
Ура! мы ломим! гнутся англо-саксы)
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Ответ Einfach Safari
Ура! мы ломим! гнутся англо-саксы)
Мы бы им дали. если б они нас догнали.... а пока наши сдаются в НХЛ, а не они в КХЛ...
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Ответ Ковид 07.10.52
Бросили косточку холопам, радости полные штаны и это конечно не унижение.
я не понял, а кто кого унижает-то?))
канадская лига унизила сейчас российских юниоров? а чем?
канадская лига унизила канадских русо- и белорусофобов (например, представителей украинской диаспоры)? а чем?
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