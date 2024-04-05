Юниоров из России и Беларуси разрешат выбирать на драфте Канадской хоккейной лиги. Запрет ввели в 2022-м (Даррен Дрегер)
Юниоров из России и Беларуси разрешат выбирать на драфте CHL.
Канадская хоккейная лига, объединяющая три крупнейших юниорских турнира Канады (Онтарио, Квебек и Западная хоккейная лига), планирует вернуться к выбору российских и белорусских игроков на драфте.
«Клубы CHL были уведомлены, что игроки из России и Беларуси будут доступны на ближайшем драфте. Решение было принято на Совете директоров и будет опубликовано завтра», – сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
Запрет на выбор хоккеистов был введен в апреле 2022 года.
На драфте 2021 года, до введения запрета, было выбрано 16 российских и 11 белорусских игроков.
Импорт-драфт CHL состоится 3 июля.
канадская лига унизила сейчас российских юниоров? а чем?
канадская лига унизила канадских русо- и белорусофобов (например, представителей украинской диаспоры)? а чем?