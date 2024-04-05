Юниоров из России и Беларуси разрешат выбирать на драфте Канадской хоккейной лиги. Запрет ввели в 2022-м (Даррен Дрегер)

Юниоров из России и Беларуси разрешат выбирать на драфте CHL.

Канадская хоккейная лига, объединяющая три крупнейших юниорских турнира Канады (Онтарио, Квебек и Западная хоккейная лига), планирует вернуться к выбору российских и белорусских игроков на драфте.

«Клубы CHL были уведомлены, что игроки из России и Беларуси будут доступны на ближайшем драфте. Решение было принято на Совете директоров и будет опубликовано завтра», – сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Запрет на выбор хоккеистов был введен в апреле 2022 года.

На драфте 2021 года, до введения запрета, было выбрано 16 российских и 11 белорусских игроков.

Импорт-драфт CHL состоится 3 июля.