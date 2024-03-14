Давно выступающие в КХЛ иностранцы могут перестать считаться легионерами. Лимит останется прежним – 3 игрока на команду («СЭ»)
КХЛ ищет возможность вывести часть иностранцев из-под лимита на легионеров.
По информации «Спорт-Экспресса», существует высокая вероятность, что лимит на легионеров в КХЛ останется прежним – три игрока на команду.
Однако в регламент могут внести новое правило: ограничения не будут распространяться на иностранцев, которые давно выступают в лиге.
Точное определение такого статуса пока в процессе обсуждения – например, условием может стать пять сезонов или определенное количество игр, проведенных в КХЛ.
Тогда легионерами не будут считаться такие хоккеисты, как Райан Спунер, Тэйлор Бек или Эрик О’Делл.
В этом сезоне клубы КХЛ могут заявить не более трех иностранцев. Ранее лимит составлял пять легионеров на команду.
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При этом, иностранец может получить наш паспорт, и перестанет быть легионером.
Теперь новая вводная. Всё тот же иностранец, который давно играет в России и не имеет российского гражданства каким-то там образом стал русским и может не считаться легионером.
Ничего не упустил?
Тут играем, тут не играем и т.д.
Да сделайте всем одинаково: 5 легионеров и все. И не надо ничего выдумывать и изобретать
5 легионеров оптимальный вариант
Проще сразу перестать считать легионерами тех, кто играет за СКА, и не заниматься ерундой.