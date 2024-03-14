Давно выступающие в КХЛ иностранцы могут перестать считаться легионерами. Лимит останется прежним – 3 игрока на команду («СЭ»)

КХЛ ищет возможность вывести часть иностранцев из-под лимита на легионеров.

По информации «Спорт-Экспресса», существует высокая вероятность, что лимит на легионеров в КХЛ останется прежним – три игрока на команду.

Однако в регламент могут внести новое правило: ограничения не будут распространяться на иностранцев, которые давно выступают в лиге.

Точное определение такого статуса пока в процессе обсуждения – например, условием может стать пять сезонов или определенное количество игр, проведенных в КХЛ.

Тогда легионерами не будут считаться такие хоккеисты, как Райан Спунер, Тэйлор Бек или Эрик О’Делл.

В этом сезоне клубы КХЛ могут заявить не более трех иностранцев. Ранее лимит составлял пять легионеров на команду.

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