Давно выступающие в КХЛ иностранцы могут перестать считаться легионерами. Лимит останется прежним – 3 игрока на команду («СЭ»)

Теги Авангард Сибирь КХЛ Эрик О′Делл Динамо Райан Спунер Тэйлор Бек лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

КХЛ ищет возможность вывести часть иностранцев из-под лимита на легионеров.

По информации «Спорт-Экспресса», существует высокая вероятность, что лимит на легионеров в КХЛ останется прежним – три игрока на команду.

Однако в регламент могут внести новое правило: ограничения не будут распространяться на иностранцев, которые давно выступают в лиге.

Точное определение такого статуса пока в процессе обсуждения – например, условием может стать пять сезонов или определенное количество игр, проведенных в КХЛ.

Тогда легионерами не будут считаться такие хоккеисты, как Райан Спунер, Тэйлор Бек или Эрик О’Делл.

В этом сезоне клубы КХЛ могут заявить не более трех иностранцев. Ранее лимит составлял пять легионеров на команду.

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50 комментариев
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То есть мы хотим, чтобы в российских командах играли российские игроки. Поэтому нам нужен лимит на легионеров.
При этом, иностранец может получить наш паспорт, и перестанет быть легионером.
Теперь новая вводная. Всё тот же иностранец, который давно играет в России и не имеет российского гражданства каким-то там образом стал русским и может не считаться легионером.
Ничего не упустил?
Тут играем, тут не играем и т.д.
+66
-3
+63
Колхозная хоккейная лига
+53
-10
+43
Ответ Павел Чаленко
То есть мы хотим, чтобы в российских командах играли российские игроки. Поэтому нам нужен лимит на легионеров. При этом, иностранец может получить наш паспорт, и перестанет быть легионером. Теперь новая вводная. Всё тот же иностранец, который давно играет в России и не имеет российского гражданства каким-то там образом стал русским и может не считаться легионером. Ничего не упустил? Тут играем, тут не играем и т.д.
КХЛ не особо то и хотела лимита в 3 человека, ФХР зато считала это необходимым
+18
0
+18
Предлагаю такой лимит:остаëтся 3 легионера, но кто родился на планете Земля, под него не попадают.🌝
+15
0
+15
колхоз 😀сделайте всем идентичные условия
+13
0
+13
"Давно"? Ниче такая формулировка... С 90-х?
+15
-3
+12
Забавная формулировка "давно"... может ещё введём послабление тем кто ест окрошку, пьёт квас и знает русские маты?
+11
-1
+10
Опять вроде все равны, а кто-то равнее.
Да сделайте всем одинаково: 5 легионеров и все. И не надо ничего выдумывать и изобретать
+8
0
+8
Легионерами не будут считаться игроки находящиеся в СКА
+11
-3
+8
Ответ Павел Чаленко
То есть мы хотим, чтобы в российских командах играли российские игроки. Поэтому нам нужен лимит на легионеров. При этом, иностранец может получить наш паспорт, и перестанет быть легионером. Теперь новая вводная. Всё тот же иностранец, который давно играет в России и не имеет российского гражданства каким-то там образом стал русским и может не считаться легионером. Ничего не упустил? Тут играем, тут не играем и т.д.
Тут правильные легионеры,тут не правильные.
+7
-2
+5
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Еще один "блестящий" способ обойти лимит. Колхозная хоккейная лига. Потом легионером перестанет быть тот, кто будет правильно голосовать или говорить в интервью, что в России все хорошо, а запад плохой
Это не лига, это страна такая.
+7
-4
+3
5 минут в -40° на остановке, и 5 минут секса. Долго - понятие непонятное ))
+4
-1
+3
А человек, долго бывший президентом, перестанет считаться непрезидентом.
+6
-3
+3
Ответ Юрий Плотников
"Давно"? Ниче такая формулировка... С 90-х?
Написано же, в процессе обсуждения. Чего придираться? Потом дадут точное определение.
+6
-4
+2
Да не делайте мозги
5 легионеров оптимальный вариант
+3
-1
+2
Кто-то явно тормозит изменения в лиге и её уход из под ФХР для самостоятельности...
+3
-1
+2
Бред, вообще не справедливо.У некоторых команд заведомо преимущество будет. У Динамо и так лега натурализовали, так ещё О Делл не будет легом считаться. А другим, где таких искать.. Сделайте всем по 5 легов, забудьте и больше не трогайте лимит.
+3
-1
+2
Ответ Юрий Плотников
"Давно"? Ниче такая формулировка... С 90-х?
Кого надо легионеры лишатся статуса легионера, что тут непонятного)
+1
0
+1
Ответ Bergkamp007
Колхозная хоккейная лига
Пробивает очередное дно...
+6
-5
+1
Кто то очень хочет заработать. Если есть забор, то нужно сделать подкоп)
+1
0
+1
Если вы зашли в гости и задержались там на несколько дней, то вы уже не гость, а хозяин
+5
-4
+1
Какой-то бред, вроде легионеры, а вроде и не очень. Сделайте квоту 5 человек и не смешите народ
+2
-1
+1
Ответ Павел Чаленко
То есть мы хотим, чтобы в российских командах играли российские игроки. Поэтому нам нужен лимит на легионеров. При этом, иностранец может получить наш паспорт, и перестанет быть легионером. Теперь новая вводная. Всё тот же иностранец, который давно играет в России и не имеет российского гражданства каким-то там образом стал русским и может не считаться легионером. Ничего не упустил? Тут играем, тут не играем и т.д.
С таким подходом, наш хоккей вообще скоро исчезнет.
+1
0
+1
Ответ unbelievable
Легионерами не будут считаться игроки находящиеся в СКА
Все команды которые могут заплатить,не считать легионерами.
+1
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно как при реальном увеличении количества легионеров выполнить установку Путина на ограничение выезда молодых хоккеистов в НХЛ? Отправить их на перевоспитание куда нибудь?
Ну как с Федотовым можно. Схема отработанная
+3
-2
+1
Клоунада. А потом не будем считать легионерами тех, кто скажет «Я люблю Россию», потом еще кого-нибудь.

Проще сразу перестать считать легионерами тех, кто играет за СКА, и не заниматься ерундой.
+5
-4
+1
Новость про лимит в 5 легов была уткой. Жаль.
+2
-1
+1
Ответ Павел Чаленко
То есть мы хотим, чтобы в российских командах играли российские игроки. Поэтому нам нужен лимит на легионеров. При этом, иностранец может получить наш паспорт, и перестанет быть легионером. Теперь новая вводная. Всё тот же иностранец, который давно играет в России и не имеет российского гражданства каким-то там образом стал русским и может не считаться легионером. Ничего не упустил? Тут играем, тут не играем и т.д.
Нет, мы хотим, что бы играли сильнейшие, не зависимо от паспорта, при этом было бы не плохо если среди сильнейших будет большой процент российских игроков за счёт эффективной конкурентной вертикали хоккейных школ. А вот чего они хотят постоянно уродуя лигу, это другой вопрос...
+1
-1
0
Ответ Павел Чаленко
То есть мы хотим, чтобы в российских командах играли российские игроки. Поэтому нам нужен лимит на легионеров. При этом, иностранец может получить наш паспорт, и перестанет быть легионером. Теперь новая вводная. Всё тот же иностранец, который давно играет в России и не имеет российского гражданства каким-то там образом стал русским и может не считаться легионером. Ничего не упустил? Тут играем, тут не играем и т.д.
Следующий шаг - давно играет в хоккей.
0
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ну как с Федотовым можно. Схема отработанная
Да, там штатное расписание очень большое.
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