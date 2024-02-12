Тренерский совет ФХР против увеличения лимита: «КХЛ ссылается на позицию клубов, но обоснования необходимости в увеличении нет»

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Тренерский совет ФХР проголосовал против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

Федерация хоккея России опубликовала заявление относительно вопроса лимита на легионеров.

«Континентальная хоккейная лига обратилась в Минспорт России с предложением об увеличении лимита на иностранных спортсменов в заявке российского хоккейного клуба на матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею среди мужских команд с трех до пяти, включая не более одного вратаря.

КХЛ ссылается на позицию хоккейных клубов по итогам проведенного среди них опроса, при этом обоснования и подтверждения необходимости увеличения лимита не предоставлены. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» только общероссийским спортивным федерациям предоставлено право устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных соревнованиях по виду спорта спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды Российской Федерации, которые утверждаются Минспортом России. Для профессиональных спортивных лиг такое право указанным законом не предусмотрено. 

12 февраля под председательством Бориса Майорова состоялось заседание Тренерского совета Федерации хоккея России. В ходе него был рассмотрен вопрос об увеличении лимита на иностранных игроков.

Тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения числа легионеров», – говорится в сообщении ФХР.

КХЛ изменит лимит на легионеров? Почему три иностранца – мало, а пять – оптимально

26 комментариев
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Борису Майорову - 86 лет. Возглавляет тренерский совет. Человек явно в курсе всех тенденций и ратует во благо отечественного хоккея
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Надеюсь, что в комнате для голосования висел портрет Ленина
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Старые пердуны, (Майоров, Михайлов, Третьяк, Тузик, им на четверых за 300 лет) мыслящие категориями и парадигмами из 70-х годов XX века снова решают что лучше для будущего, ага
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Люди которые живут своими прошлыми заслугами, и более не видят новых изменений, да и просто они уже старики, там тупо мозги уже отмирают, но нет, сидят кормятся, чего то там решают. Валите отдыхать уже ! Дайте развиваться хоккею без ваших прошлых побед.
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Деды решили так
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Вот реально когда же совок уже того, как же они задолбали тормозить всю страну.
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И почему это называется тренерский совет? Кто здесь тренеры? Это совет пенсионеров которые должны смотреть хоккей по телевизору. Позорные решения принимают не с кем не советуясь
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Очередные деды что-то там нарешали, а остальным - мучаться
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Очевидно, что теневым лидером тренерского совета ФХР является человек, посмотревший 800 матчей и бросивший 1000 раз по воротам, а все остальные, кроме того, что учителя гения тренерской мысли, но также и публичный рупор его хотелок :)
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Это че еще за совет то такой? Он случайно не из ветеранов СКА состоит?)
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Как же вы уже достали
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Если ты ещё раз вмешаешься в опыты академика и станешь на пути технического прогресса, я тебя! (с)
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Правильно. В футболе бы ещё до трёх иностранцев сократить.
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Ответ Shaiba Bash
Кошмар, реальные руководители прикрываются ветеранами, чтобы весь удар шёл на старых людей
Никогда такого не было и вот опять (с)
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Ответ Vitaly Leontich
Надеюсь, что в комнате для голосования висел портрет Ленина
Думаю у них висит портрет батюшки-царя.
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Маразм крепчал...
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А тренерский совет ФХР что тренирует? Отмывание бабла народного?
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Ротен скупил всех молодых россиян и диктует правила устами, руками и головами пенсов...
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Неиронично считаю, что ФХР-это агенты влияния НХЛ. Они работают над тем, чтобы был интересен только в заокеанской лиги, а к КХЛ нет!
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А, решение тренерского совета имеет какую то под собой силу в итоговом подведении Этого вопроса или это совещательный орган?
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Кошмар, реальные руководители прикрываются ветеранами, чтобы весь удар шёл на старых людей
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А вот этот тренерский совет, пропахший нафталином и отставший от современных тенденций может пойти на все четыре стороны и перестать вредить хоккею?
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Узнав об этой новости, скоро Ларин устами Кожевникова станет вещать о том, каким чудесным был хоккей в СССР без легионеров, как отечественные профи, варившиеся в 1980-е в сильнейшем национальном первенстве планеты, выигрывали Олимпиады и чемпионаты мира. При этом будет подчеркнуто, что 3 иностранца на льду в матче КХЛ - норма и что брать на эти позиции надо только супер-пуперигроков, коим в свое время и был Александр Викторович, умудрившийся в 11 играх чемпионата Великобритании-1989/90 набрать 47 очков (25+22).
Потом пойдет добавление, будто рекорд Голдобина есть фикция.
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Самое главное обоснование - это натурализация легионеров. Зачем? Если своих хватает.
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Если ФХР возглавляет такой интеллектуал как Третьяк, то что можно ждать от тренерского совета ФХР? Им враги кругом чудятся! Им в музее место уже давно!
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Ответ Bartez1986
Борису Майорову - 86 лет. Возглавляет тренерский совет. Человек явно в курсе всех тенденций и ратует во благо отечественного хоккея
Бери выше, он каждый день стоит на коньках и смотрит матчи НХЛ
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