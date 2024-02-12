Тренерский совет ФХР против увеличения лимита: «КХЛ ссылается на позицию клубов, но обоснования необходимости в увеличении нет»

Тренерский совет ФХР проголосовал против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

Федерация хоккея России опубликовала заявление относительно вопроса лимита на легионеров.

«Континентальная хоккейная лига обратилась в Минспорт России с предложением об увеличении лимита на иностранных спортсменов в заявке российского хоккейного клуба на матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею среди мужских команд с трех до пяти, включая не более одного вратаря.

КХЛ ссылается на позицию хоккейных клубов по итогам проведенного среди них опроса, при этом обоснования и подтверждения необходимости увеличения лимита не предоставлены.

Следует отметить, что Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» только общероссийским спортивным федерациям предоставлено право устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных соревнованиях по виду спорта спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды Российской Федерации, которые утверждаются Минспортом России. Для профессиональных спортивных лиг такое право указанным законом не предусмотрено.

12 февраля под председательством Бориса Майорова состоялось заседание Тренерского совета Федерации хоккея России. В ходе него был рассмотрен вопрос об увеличении лимита на иностранных игроков.

Тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения числа легионеров», – говорится в сообщении ФХР.

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