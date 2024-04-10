Кожевников об Овечкине: «Ему поставят памятник в США, когда побьет рекорд Гретцки. Там народ хороший, а вот правительство – говнюки. Александра все уважают, кроме врагов»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Кожевников Политика контент Хоккей

Александр Кожевников считает, что в США создадут памятник Александру Овечкину.

«Овечкина все почитают, только враги не уважают. Но у каждого свое мировоззрение на все. Думаю, в Америке ему быстрее памятник поставят, а потом у нас.

Он же все-таки там играет, там рекорды бьет. Поэтому там они первыми должны поставить памятник нашему хоккеисту. Я там жил, там народ хороший живет, а вот правительство – говнюки!

В США нормальные ребята живут, начиная с полицейских (смеется). Все отлично относятся к русским. Народ скинется деньгами и сделает памятник, как в свое время канадцы подарили Кубок нашей сборной.

Как только Овечкин побьет рекорд Гретцки, ему поставят памятник. А мы уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Ранее российский форвард «Вашингтона» побил рекорд НХЛ, забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах. 

Всего за карьеру в регулярках Александр Овечкин забил 852 гола в 1422 играх и занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Оно не только в Америке так.
+10
0
+10
Народ хороший, правительство – говнюки. Какой грамотный вывод))
+8
-1
+7
Враги, кругом враги!
+5
-2
+3
страну не перепутал случайно
+4
-1
+3
Рядом с домашней ареной Вашиков конечно поставят
+2
0
+2
В любом правительстве говнюки, открою секрет. Хорошему человеку там делать нечего
+2
0
+2
У нас тоже народ хороший.. далее по тексту
+2
0
+2
Получается так,у нас народ так себе, а правители хорошие... Или что-то не так?
+3
-2
+1
Хорошо было бы так как сказано
+1
0
+1
Это разве не иногенство, отделять царя от холопов?
+1
-1
0
Да на Родине Овечкина чаще oбocpyт чем в Штатах.
+1
-1
0
У нас тоже народ хороший а остальные как и везде …….
0
0
0
Почти, как у нас, но только с поправкой: народ у нас прекрасный, а люди говно!
0
0
0
Всё-таки, при своем говенном правительстве они живут гораздо лучше, чем мы при нашем поднимателе с колен.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий