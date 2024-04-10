Кожевников об Овечкине: «Ему поставят памятник в США, когда побьет рекорд Гретцки. Там народ хороший, а вот правительство – говнюки. Александра все уважают, кроме врагов»

Александр Кожевников считает, что в США создадут памятник Александру Овечкину.

«Овечкина все почитают, только враги не уважают. Но у каждого свое мировоззрение на все. Думаю, в Америке ему быстрее памятник поставят, а потом у нас.

Он же все-таки там играет, там рекорды бьет. Поэтому там они первыми должны поставить памятник нашему хоккеисту. Я там жил, там народ хороший живет, а вот правительство – говнюки!

В США нормальные ребята живут, начиная с полицейских (смеется). Все отлично относятся к русским. Народ скинется деньгами и сделает памятник, как в свое время канадцы подарили Кубок нашей сборной.

Как только Овечкин побьет рекорд Гретцки, ему поставят памятник. А мы уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ранее российский форвард « » побил рекорд , забросив не менее 30 шайб в 18 сезонах.

Всего за карьеру в регулярках забил 852 гола в 1422 играх и занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая (894 гола в 1487 матчах).