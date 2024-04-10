Лыжник Легков о рекорде Гретцки: «Если Овечкин побьет его, это будет одним из главных событий российского спорта в XXI веке. Об этом говорят во всем мире, думаю. Я был бы счастлив»

Александр Легков высказался о шансах Александра Овечкина превзойти Уэйна Гретцки.

В матче регулярного чемпионата НХЛ 38-летний форвард «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Детройта» (2:1).

Этот гол стал для Александра Овечкина 852-м в регулярках. По этому показателю он отстает от Уэйна Гретцки на 42 шайбы.

В 75 играх текущего сезона счету российского игрока 63 (30+33) очка.

«Я вижу, что Овечкин догоняет Гретцки и ему остается не так много шайб, чтобы побить рекорд. Я был бы счастлив, если бы он смог это сделать.

В новостях пишут, что Овечкин – один из немногих спортсменов, который в каждом сезоне забивает больше 30 шайб. Я буду болеть за Александра. Надеюсь, что он продолжит свою карьеру и обгонит Гретцки.

Я думаю, если он побьет рекорд, это будет одним из главных событий российского спорта в XXI веке. Сейчас об этом говорят не только в России, но и, я думаю, во всем мире тоже. Будем желать ему стать лучшим хоккеистом в мире», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014, лыжник Александр Легков.