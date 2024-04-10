Овечкин забросил 24-ю шайбу в 35 матчах против «Детройта» в регулярках. Он забил 24+ гола 16 клубам НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Детройт Александр Овечкин НХЛ Виннипег Хоккей

Александр Овечкин забил «Детройту» 24-ю шайбу в регулярках за карьеру.

В матче нынешнего сезона НХЛ «Вашингтон» оказался сильнее «Ред Уингз», победив со счетом 2:1.

Александр Овечкин забросил победную шайбу.

Это 24-й гол в карьере за 35 матчей против «Детройта» в регулярных чемпионатах. 38-летний форвард набрал в этих играх 39 (24+15) очков.

Овечкин забил 24 и более голов в ворота 16 команд НХЛ. Наибольшее количество раз он отличался в матчах против «Виннипега» (55 шайб в 73 играх), «Тампа-Бэй» (50 голов за 80 матчей) и «Каролины» (50 шайб за 90 игр).

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