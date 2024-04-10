Главным тренером «Витязя» станет Десятков из «Лады». Ранее сообщалось о договоренности с Епанчинцевым («Чемпионат»)

«Витязь» возглавит помощник главного тренера «Лады» Павел Десятков.

В прошедшем сезоне 49-летний специалист работал помощником Олега Браташа в «Ладе». До этого он возглавлял красноярский «Сокол».

По данным «Чемпионата», Десятков станет новым главным тренером «Витязя».

Ранее сообщалось, что клуб из Московской области договорился с тренером «Югры» Вадимом Епанчинцевым. Его команда борется за выход в финал Кубка Петрова с АКМ. После четырех матчей серии «Югра» уступает со счетом 1-3.

В регулярном чемпионате «Витязь» занял последнее место в Западной конференции, набрав 48 очков в 68 матчах.