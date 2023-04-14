Десятков – основной кандидат на пост главного тренера «Лады». Специалист вывел «Сокол» в финал ВХЛ

Павел Десятков может стать новым главным тренером «Лады».

48-летний специалист является основным кандидатом на роль главного тренера тольяттинского клуба, который возвращается в .

По информации «Матч ТВ», руководство «Лады» уже провело предварительные переговоры с тренером и получило принципиальное согласие.

О том, что Десятков станет новым тренером команды, будет объявлено после завершения финала .

В нынешнем сезоне Десятков тренирует « » и дошел с красноярской командой до финала Кубка Петрова, где сыграет против «Химика».

В регулярном чемпионате Сокол занял третье место в турнирной таблице, а в плей-офф обыграл «Молот» (4-3 в серии), «Торос» (4-3 в серии) и «Рубин» (4-1 в серии).