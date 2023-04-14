Десятков – основной кандидат на пост главного тренера «Лады». Специалист вывел «Сокол» в финал ВХЛ

Теги Лада КХЛ Павел Десятков ВХЛ Сокол Красноярск Матч ТВ Хоккей

Павел Десятков может стать новым главным тренером «Лады».

48-летний специалист является основным кандидатом на роль главного тренера тольяттинского клуба, который возвращается в КХЛ.

По информации «Матч ТВ», руководство «Лады» уже провело предварительные переговоры с тренером и получило принципиальное согласие.

О том, что Десятков станет новым тренером команды, будет объявлено после завершения финала ВХЛ.

В нынешнем сезоне Десятков тренирует «Сокол» и дошел с красноярской командой до финала Кубка Петрова, где сыграет против «Химика».

В регулярном чемпионате Сокол занял третье место в турнирной таблице, а в плей-офф обыграл «Молот» (4-3 в серии), «Торос» (4-3 в серии) и «Рубин» (4-1 в серии).

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семен Бабцов
Я надеялся, что Воробьёва возьмут. Интересно, где теперь его увидим?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максут Дюсембинов
Ответ Bashibuzuck
Наверное ставку на молодежь делать будут🤔
Здравствуйте, молодеж играет быстро классно. Да есть ошибки и так далее но они играют и это то главное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Габорик
Тренер такой был, Виктор Семыкин. А Восьмеркин - это в каком-то смысле Овечкин :)
Можно и так перефразировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
Ответ Кеша
Десятков тоже можно сказать тольяттинский . Чемпион России в составе Лады . Был еще Девятков в Металлурге . Посмотрел есть ли Восьмеркин , Семеркин и т.д. Ради смеха . Оказалось не было . Был еще легендарный динамовец Девятов , воспитанник Челябинска , потом 19 сезонов провел за Динамо .
Тренер такой был, Виктор Семыкин. А Восьмеркин - это в каком-то смысле Овечкин :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ PuRGeN
Есть шестеркин
Ну , Шестеркин да , все знаем . Действующий . Поэтому не стал писать. Но все -равно спасибо 👍.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
спокойный
Ответ Bashibuzuck
Наверное ставку на молодежь делать будут🤔
к бабушке не ходи...когда с деньгами не густо - так всегда провозглашается
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PuRGeN
Ответ Кеша
Десятков тоже можно сказать тольяттинский . Чемпион России в составе Лады . Был еще Девятков в Металлурге . Посмотрел есть ли Восьмеркин , Семеркин и т.д. Ради смеха . Оказалось не было . Был еще легендарный динамовец Девятов , воспитанник Челябинска , потом 19 сезонов провел за Динамо .
Есть шестеркин
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Десятков тоже можно сказать тольяттинский . Чемпион России в составе Лады . Был еще Девятков в Металлурге . Посмотрел есть ли Восьмеркин , Семеркин и т.д. Ради смеха . Оказалось не было . Был еще легендарный динамовец Девятов , воспитанник Челябинска , потом 19 сезонов провел за Динамо .
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Наверное ставку на молодежь делать будут🤔
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad73
Ковалёв тольяттинский ! Леху надо назначать!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий