Десятков – основной кандидат на пост главного тренера «Лады». Специалист вывел «Сокол» в финал ВХЛ
Павел Десятков может стать новым главным тренером «Лады».
48-летний специалист является основным кандидатом на роль главного тренера тольяттинского клуба, который возвращается в КХЛ.
По информации «Матч ТВ», руководство «Лады» уже провело предварительные переговоры с тренером и получило принципиальное согласие.
О том, что Десятков станет новым тренером команды, будет объявлено после завершения финала ВХЛ.
В нынешнем сезоне Десятков тренирует «Сокол» и дошел с красноярской командой до финала Кубка Петрова, где сыграет против «Химика».
В регулярном чемпионате Сокол занял третье место в турнирной таблице, а в плей-офф обыграл «Молот» (4-3 в серии), «Торос» (4-3 в серии) и «Рубин» (4-1 в серии).
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