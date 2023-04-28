Браташ возглавил «Ладу», Десятков вошел в тренерский штаб. Чеботарев остался гендиректором, Якубов стал спортивным директором

Олег Браташ назначен на пост главного тренера «Лады».

В тренерский штаб тольяттинского клуба вошел Павел Десятков, который, возглавляя «Сокол», дошел до финала ВХЛ в этом сезоне, уступив «Химику».

Спортивным директором «Лады» стал Рафик Якубов.

«В «Ладе» согласована кандидатура на пост главного тренера – . Тренер – Павел Десятков, спортдиректор – .

Подписание контрактов ожидается пятого мая. Контракты у всех согласованы на два сезона.

Мои полномочия также продлены на два года», – сказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев.

Напомним, что в следующем сезоне « » будет выступать в .