Браташ возглавил «Ладу», Десятков вошел в тренерский штаб. Чеботарев остался гендиректором, Якубов стал спортивным директором

Теги Лада Рафик Якубов Олег Браташ Александр Чеботарев КХЛ Павел Десятков Хоккей

Олег Браташ назначен на пост главного тренера «Лады».

В тренерский штаб тольяттинского клуба вошел Павел Десятков, который, возглавляя «Сокол», дошел до финала ВХЛ в этом сезоне, уступив «Химику».

Спортивным директором «Лады» стал Рафик Якубов.

«В «Ладе» согласована кандидатура на пост главного тренера – Олег Браташ. Тренер – Павел Десятков, спортдиректор – Рафик Якубов.

Подписание контрактов ожидается пятого мая. Контракты у всех согласованы на два сезона.

Мои полномочия также продлены на два года», – сказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев.

Напомним, что в следующем сезоне «Лада» будет выступать в КХЛ

3 комментария

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Андрей Лосев
Браташ? Будет большая ставка на молодежь? Смотрим
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личные рекорды это не хоккей
на Браташа молодежь ставка будет
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Кеша
Ну , что Лада , в добрый путь ! Я сколько лет Бога просил вас вернуть в лигу . Браташ ,это не хрен собачий - воспитанник Крылышек, поигравший. Поработал со сборной молодежи . Все знает -все умеет .
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