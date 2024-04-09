Хедман о Кучерове: «Не должно быть споров про обладателя «Харт Трофи». Никита провел «Тампу» через трудности, пытался вытащить нас из кризиса. Он самый умный игрок в хоккее»
Виктор Хедман высказался о шансах Никиты Кучерова выиграть «Харт Трофи».
В этом сезоне российский форвард «Тампы» лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, набрав 136 (43+93) очков в 76 матчах. Он опережает Нэтана Маккиннона (133) и Коннора Макдэвида (130).
«Харт Трофи» – приз, который присуждается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.
«На мой взгляд, не должно быть споров о том, кто должен выиграть «Харт Трофи».
Никита Кучеров провел нашу команду через трудности, с которыми мы встретились, то трудное начало сезона, которое было у нас, но он продолжал хорошо играть и пытался вытащить нас из кризиса.
Теперь, когда мы его прошли, он продолжает играть на невероятно высоком уровне и действует на льду в важных ситуациях.
Он самый умный игрок в хоккее», – сказал защитник «Тампы» Виктор Хедман.
Там за весь матч даже ни одного голевого момента не было.