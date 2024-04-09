Хедман о Кучерове: «Не должно быть споров про обладателя «Харт Трофи». Никита провел «Тампу» через трудности, пытался вытащить нас из кризиса. Он самый умный игрок в хоккее»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Виктор Хедман Никита Кучеров Хоккей

Виктор Хедман высказался о шансах Никиты Кучерова выиграть «Харт Трофи».

В этом сезоне российский форвард «Тампы» лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, набрав 136 (43+93) очков в 76 матчах. Он опережает Нэтана Маккиннона (133) и Коннора Макдэвида (130).

«Харт Трофи» – приз, который присуждается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.

«На мой взгляд, не должно быть споров о том, кто должен выиграть «Харт Трофи».

Никита Кучеров провел нашу команду через трудности, с которыми мы встретились, то трудное начало сезона, которое было у нас, но он продолжал хорошо играть и пытался вытащить нас из кризиса.

Теперь, когда мы его прошли, он продолжает играть на невероятно высоком уровне и действует на льду в важных ситуациях.

Он самый умный игрок в хоккее», – сказал защитник «Тампы» Виктор Хедман.

10 комментариев
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Самые умные игроки в Хабаровске, они столько кроссвордов разгадали в самолётах, и нарды в совершенстве
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Хедман хреновни не скажет... Кучеров лучший!
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Хорошо бы чтобы так же считали члены Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов НХЛ, которые и выбирают обладателя Харт Трофи
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Верно, и Сюббан о том же говорил. Много проблем с составом, чего не наблюдается у Нефтяников или Лавин, но Кучеров, несмотря ни на что, делает игру своей команды. Его вклад по сезону для Молний ощутимо больше, чем у конкурентов
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Ответ Александр Коваль
Самые умные игроки в Хабаровске, они столько кроссвордов разгадали в самолётах, и нарды в совершенстве
В Куньлуне тоже ничего.
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Ответ Kazanest
Это всё слова, необходимы факты и цифры
Так вот у Кучерова всё это есть. И отрыв в 50-т очков от партнера по команде, да и вообще общее место первое по очкам в лиге:) Какие там тебе цифры и факты нужны ещё? Собственно Кучеров уже должен Харт получать, даже больше не набрав ни единого очка и проиграв гонку за Арт.
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Это всё слова, необходимы факты и цифры
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Можно просто посмотреть единственный матч в котором Кучеров не играл и увидеть насколько Тампа была беспомощной в той игре.
Там за весь матч даже ни одного голевого момента не было.
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Кучеров, двигатель команды и рулевое управление при всём уважении к остальным отличным игрокам Тампы! 🔥
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