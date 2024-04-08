Маккиннон сократил до 3 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 против 136. У Макдэвида 130 баллов

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Нэтан Маккиннон сократил до 3 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров.

Форвард «Колорадо» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:7). 

На счету 28-летнего канадца стало 133 (48+85) очка в 78 играх в текущем сезоне. Он сократил отставание от лидера гонки бомбардировНикиты Кучерова из «Тампы» (136 очков в 76 играх, 43+93). 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 130 (31+99) очков в 74 играх. 

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 5 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ходу сезона), «Эвеланш» – 4 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 6 (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу сезона).

При этом «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут матч между собой. Он будет заключительным в сезоне для обеих команд.

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

19 комментариев
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С 1 января 2024 года на текущий момент по набранным очкам :
К.Макдэвид - 82 очка (18 голов + 64 передачи), 42 игры
Н.Маккиннон - 75 очков (29+46), 41 игра
Н.Кучеров - 75 очков (17+58), 39 игр
А.Панарин - 65 очков (23+42), 43 игры
Л.Драйзайтль - 62 очка (23+39), 42 игры
Д. Пастрняк - 57 очков (25+32), 43 игры
М.Рантанен - 57 очков (21+36), 40 игр
М.Ткачук - 57 очков (20+37), 40 игр
О.Мэтьюз - 56 очков (35+21), 42 игры
К.Капризов - 55 очков (28+27), 36 игр
+27
0
+27
Полет нормальный, учитывая, что у Куча матч в запасе, плюс этот матч с Коламбусом с не очень качественной защитой. Свои минимум 2 очка думаю вполне может набрать и восстановить статус кво. Тут все равно больше МакДи напрягает, тот за матч может 7 очков выбить вполне.
+30
-7
+23
нереально крутые показатели в современном хоккее! как же круто наблюдать за этой гонкой огромных мастеров!
+19
-2
+17
Ответ Quiet Space
сколько раз МакДи 7 очков за матч выбивал?
0 раз. 6 очков - дважды
+10
0
+10
Ответ Павел Зарубин
Подскажите у какого букмейкера можно сделать ставку, кто возьмет Арт Росс Трофи?:))
СТАВКИ ЗЛО
+7
0
+7
Как-бы команды МакДаков в последнем матче не плюнули бы на приличия.
+7
-2
+5
The Гонка)
+5
0
+5
Все штатно, если не будет странностей. Радует, что растет рекорд у Никиты. Он есть и уже на годы.
+4
0
+4
Хорошо идет эта группа, в полосатых купальниках ) к финишу пусть так и приходят!
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Белов
Как-бы команды МакДаков в последнем матче не плюнули бы на приличия.
да, Кучу надо +5 делать после своего последнего матча, чтоб был шанс)
+2
0
+2
Ответ frol92
Полет нормальный, учитывая, что у Куча матч в запасе, плюс этот матч с Коламбусом с не очень качественной защитой. Свои минимум 2 очка думаю вполне может набрать и восстановить статус кво. Тут все равно больше МакДи напрягает, тот за матч может 7 очков выбить вполне.
сколько раз МакДи 7 очков за матч выбивал?
+5
-4
+1
Ответ frol92
Полет нормальный, учитывая, что у Куча матч в запасе, плюс этот матч с Коламбусом с не очень качественной защитой. Свои минимум 2 очка думаю вполне может набрать и восстановить статус кво. Тут все равно больше МакДи напрягает, тот за матч может 7 очков выбить вполне.
И сколько раз он 7 очков за матч набирал?
+2
-2
0
Ответ frol92
Полет нормальный, учитывая, что у Куча матч в запасе, плюс этот матч с Коламбусом с не очень качественной защитой. Свои минимум 2 очка думаю вполне может набрать и восстановить статус кво. Тут все равно больше МакДи напрягает, тот за матч может 7 очков выбить вполне.
И еще ведь плюсуют про 7 очков))
+2
-2
0
Ответ curdboy
С 1 января 2024 года на текущий момент по набранным очкам : К.Макдэвид - 82 очка (18 голов + 64 передачи), 42 игры Н.Маккиннон - 75 очков (29+46), 41 игра Н.Кучеров - 75 очков (17+58), 39 игр А.Панарин - 65 очков (23+42), 43 игры Л.Драйзайтль - 62 очка (23+39), 42 игры Д. Пастрняк - 57 очков (25+32), 43 игры М.Рантанен - 57 очков (21+36), 40 игр М.Ткачук - 57 очков (20+37), 40 игр О.Мэтьюз - 56 очков (35+21), 42 игры К.Капризов - 55 очков (28+27), 36 игр
По факту Куч не сбавил темп) идет на уровне Макдэвида) тем более провел на 3 игры меньше)
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Ответ Vasilka7777
По факту Куч не сбавил темп) идет на уровне Макдэвида) тем более провел на 3 игры меньше)
Ну да, Никита, получается, примерно ровно идёт весь сезон. Дерит на плаву, так сказать, Тампу))
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