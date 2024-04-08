Маккиннон сократил до 3 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 против 136. У Макдэвида 130 баллов
Нэтан Маккиннон сократил до 3 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров.
Форвард «Колорадо» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:7).
На счету 28-летнего канадца стало 133 (48+85) очка в 78 играх в текущем сезоне. Он сократил отставание от лидера гонки бомбардиров – Никиты Кучерова из «Тампы» (136 очков в 76 играх, 43+93).
На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 130 (31+99) очков в 74 играх.
До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 5 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ходу сезона), «Эвеланш» – 4 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 6 (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу сезона).
При этом «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут матч между собой. Он будет заключительным в сезоне для обеих команд.
Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).
В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.
К.Макдэвид - 82 очка (18 голов + 64 передачи), 42 игры
Н.Маккиннон - 75 очков (29+46), 41 игра
Н.Кучеров - 75 очков (17+58), 39 игр
А.Панарин - 65 очков (23+42), 43 игры
Л.Драйзайтль - 62 очка (23+39), 42 игры
Д. Пастрняк - 57 очков (25+32), 43 игры
М.Рантанен - 57 очков (21+36), 40 игр
М.Ткачук - 57 очков (20+37), 40 игр
О.Мэтьюз - 56 очков (35+21), 42 игры
К.Капризов - 55 очков (28+27), 36 игр