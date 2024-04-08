Маккиннон сократил до 3 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 133 против 136. У Макдэвида 130 баллов

Нэтан Маккиннон сократил до 3 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров.

Форвард «Колорадо» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:7).

На счету 28-летнего канадца стало 133 (48+85) очка в 78 играх в текущем сезоне. Он сократил отставание от лидера гонки бомбардиров – из « » (136 очков в 76 играх, 43+93).

На третьем месте идет капитан « » – 130 (31+99) очков в 74 играх.

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 5 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ходу сезона), «Эвеланш» – 4 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 6 (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу сезона).

При этом «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут матч между собой. Он будет заключительным в сезоне для обеих команд.

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.