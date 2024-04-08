Кучеров стал 1-й звездой недели в НХЛ, Кросби – 2-й, Панарин – 3-й

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Сидни Кросби НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой назван форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 10 (1+9) очков в 4 матчах.

Второй звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, отметившийся 6 (5+1) баллами в 4 играх.

Третьей звездой признан нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он набрал 8 (2+6) очков в 4 матчах недели.

 

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8 комментариев
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Вот бы сотку передач за сезон пробить-прям супергроссмейстерский рубеж. Мак, который нефтяной, точно пробьет. Даже и не помню, когда последний раз кто-то 100 передач за сезон делал.
+13
0
+13
Очень крутая неделя для наших
Капризов 4+3
Малкин 4+2
Тарасенко 1+5
Кузьменко 2+3
Ови 3+1
Марченко 2+2
Наместников 1+3
+8
0
+8
Ответ ОттоДракула
Вот бы сотку передач за сезон пробить-прям супергроссмейстерский рубеж. Мак, который нефтяной, точно пробьет. Даже и не помню, когда последний раз кто-то 100 передач за сезон делал.
Грецки в сезоне 1990–91.
+3
0
+3
Так хочется, чтобы и Питтсбург и Вашингтон прошли в плей-офф
+4
-2
+2
И при такой результативности, Маки все равно наступают на пятки. Заруба так заруба
+2
0
+2
Ответ t0ni12
Грецки в сезоне 1990–91.
Да я загуглил уже. Думал Торнтон пробивал, но ему чутка не хватило (96)
+1
0
+1
а кто-то ведёт стату по показателям "звезда матча", "звезда дня", "звезда недели", звезда месяца" в карьере игроков? есть такие данные? и к чему они?
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Вот бы сотку передач за сезон пробить-прям супергроссмейстерский рубеж. Мак, который нефтяной, точно пробьет. Даже и не помню, когда последний раз кто-то 100 передач за сезон делал.
Это точно, даже Лемье с Орром смогли выбить 100 передач лишь один раз. Макдэвид станет 4-м в этой компании, ну а Кучеров может стать 5-м.
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