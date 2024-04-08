Кучеров стал 1-й звездой недели в НХЛ, Кросби – 2-й, Панарин – 3-й

Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой назван форвард « » , набравший 10 (1+9) очков в 4 матчах.

Второй звездой стал капитан « » Сидни Кросби, отметившийся 6 (5+1) баллами в 4 играх.

Третьей звездой признан нападающий « » Артемий Панарин. Он набрал 8 (2+6) очков в 4 матчах недели.