Кучеров стал 1-й звездой недели в НХЛ, Кросби – 2-й, Панарин – 3-й
Никита Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой назван форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 10 (1+9) очков в 4 матчах.
Второй звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, отметившийся 6 (5+1) баллами в 4 играх.
Третьей звездой признан нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он набрал 8 (2+6) очков в 4 матчах недели.
Капризов 4+3
Малкин 4+2
Тарасенко 1+5
Кузьменко 2+3
Ови 3+1
Марченко 2+2
Наместников 1+3