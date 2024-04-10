Прошкин о том, может ли «Локомотив» стать клубом-династией: «Сложно. Не такой бюджет, как у СКА и ЦСКА. Ребят могут забрать, прикупить»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Виталий Прошкин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Виталий Прошкин ответил, может ли «Локомотив» стать клубом-династией.

Команда тренера Игоря Никитина прошла в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» в полуфинале со счетом 4-0 в серии.

«Мне кажется, сложно будет. Потому что у «Локомотива» не такой бюджет, как у СКА и ЦСКА.

В любом случае ребят, у которых заканчивается контракт, могут забрать, прикупить.

Поэтому в КХЛ это сложно будет сделать», – сказал бывший защитник сборной России Виталий Прошкин.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главное сохранить Никитина
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий