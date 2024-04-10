Прошкин о том, может ли «Локомотив» стать клубом-династией: «Сложно. Не такой бюджет, как у СКА и ЦСКА. Ребят могут забрать, прикупить»

Виталий Прошкин ответил, может ли «Локомотив» стать клубом-династией.

Команда тренера Игоря Никитина прошла в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» в полуфинале со счетом 4-0 в серии.

«Мне кажется, сложно будет. Потому что у « » не такой бюджет, как у СКА и .

В любом случае ребят, у которых заканчивается контракт, могут забрать, прикупить.

Поэтому в это сложно будет сделать», – сказал бывший защитник сборной России Виталий Прошкин.