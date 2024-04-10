Прошкин о том, может ли «Локомотив» стать клубом-династией: «Сложно. Не такой бюджет, как у СКА и ЦСКА. Ребят могут забрать, прикупить»
Виталий Прошкин ответил, может ли «Локомотив» стать клубом-династией.
Команда тренера Игоря Никитина прошла в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» в полуфинале со счетом 4-0 в серии.
«Мне кажется, сложно будет. Потому что у «Локомотива» не такой бюджет, как у СКА и ЦСКА.
В любом случае ребят, у которых заканчивается контракт, могут забрать, прикупить.
Поэтому в КХЛ это сложно будет сделать», – сказал бывший защитник сборной России Виталий Прошкин.