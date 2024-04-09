Юров про «Автомобилист»: «Мы играем в мужскую игру. Это их дело, что они валяются как не пойми кто. Что они там изображают, для нас не имеет значения»
Данила Юров высказался о поведении хоккеистов «Автомобилиста».
«Металлург» проиграл со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-2.
– Вы чувствуете, что фактор скорости в этой серии имеет решающее значение? И есть ли тут преимущество у «Металлурга»?
– В равных составах «5 на 5» мы однозначно быстрее. Успеваем их везде накрывать.
Думаю, что дома мы покажем совсем другой хоккей. Мы будем еще быстрее.
– «Автомобилист» очень хорошо обозначает фолы. Не считаете, что «Металлургу» этого умения не хватает?
– Нас их поведение не обижает. Мы – мужики, играем в мужскую игру. Это их дело, что они валяются как не пойми кто, даже говорить не буду.
Мы на это не обращаем внимания. Играем в свой хоккей.
А что они там изображают, для нас это не имеет значения, – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.
В первом перерыве четвертого матча форвард магнитогорцев Роман Канцеров также высказался о сопернике: «Они делают грязь – это неприемлемо».
Юров и Ко., не превращайтесь в Ротенберга, чьи хоккеисты шли напролом на вратаря и пеняли на судейство. Уберите грязь со своей стороны, удары локтем в голову (Мухаметов, Коробкин, Пресс), в спину (Орехов), и всё будет по мужицки, а не так, как сейчас.