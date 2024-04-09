Юров про «Автомобилист»: «Мы играем в мужскую игру. Это их дело, что они валяются как не пойми кто. Что они там изображают, для нас не имеет значения»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Данила Юров Хоккей

Данила Юров высказался о поведении хоккеистов «Автомобилиста».

«Металлург» проиграл со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-2.

– Вы чувствуете, что фактор скорости в этой серии имеет решающее значение? И есть ли тут преимущество у «Металлурга»?

– В равных составах «5 на 5» мы однозначно быстрее. Успеваем их везде накрывать.

Думаю, что дома мы покажем совсем другой хоккей. Мы будем еще быстрее.

– «Автомобилист» очень хорошо обозначает фолы. Не считаете, что «Металлургу» этого умения не хватает?

– Нас их поведение не обижает. Мы – мужики, играем в мужскую игру. Это их дело, что они валяются как не пойми кто, даже говорить не буду.

Мы на это не обращаем внимания. Играем в свой хоккей.

А что они там изображают, для нас это не имеет значения, – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.

В первом перерыве четвертого матча форвард магнитогорцев Роман Канцеров также высказался о сопернике: «Они делают грязь – это неприемлемо».

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24 комментария
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Так успевали везде накрывать, что в равных составах 5 шайб пропустили... По поводу мужской игры, я конечно давно не видел таких мерзких провокаций со стороны Металлурга. Вы не мужской хоккей показываете, а какой-то быдло-пацанистый. Исподтишка в голову бьете, как крысы, после свистка по рукам бьете...
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Обычно настоящие мужики себя мужиками не называют. Они просто ведут себя соответственно
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Не видел что Авто валялись. .. Магнитке не стоит жаловаться на это даже если это было, судьи им иногда помогают почему то )
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Ложь сказанная многократно становится правдой. (с)

Юров и Ко., не превращайтесь в Ротенберга, чьи хоккеисты шли напролом на вратаря и пеняли на судейство. Уберите грязь со своей стороны, удары локтем в голову (Мухаметов, Коробкин, Пресс), в спину (Орехов), и всё будет по мужицки, а не так, как сейчас.
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Не будем обращать внимание на слова юноши, проиграли конечно обидно... Хотя конечно, от вечно бьющих в голову Ммг, сложно увернуться)) А рисуют все-и Авто, и Ммг,это ж плоф.
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Конечно понимаю,что обидно проигрывать ведя 3:0,но зачем на зеркало пенять коли рожа крива?
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И Юров и Канцеров пошли по стопам СКА, скулеж и пакостные провокации
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Даня, проиграли 5:3, ведя 0:3. Могли доводить спокойно дело до конца, если бы вплоть до 3-го периода в откат бы не играли. Нытьем победу не скуешь, а вот рассыпаться окончательно - можете.
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Сегодня накрывали?) Что я сегодня видел это выходы один на один Авто, много и броски в упор, как раз в этой игре в защите было всё плохо.
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Ему так пофиг на это, что акцент на этом сделал несколько раз
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Ответ IMPERATOR SPORTS
Удар локтем Яковлеву в лицо на первой минуте третьего матча, удар клюшкой Михайлису по рукам, "убитый" локтем Мухаметова Широков, сыгравший через смену в большинстве, как и Голышев, павший в стандартной борьбе на пятаке с параличом нерва хитрости в спине. Раньше вратари своей "гитарой" так выталкивали соперников с пятака, там бы Голышева на носилках наверно увезли... Но через смену все равно бы он вышел в большинстве))) Вот это - "эталон мужской екатеринбургской игры в хоккей")))
«В своем глазу бревна не вижу…» Это я просто тему поддержать)
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Ответ IMPERATOR SPORTS
Широков, Голышев... Правда через минуту своих "предсмертных конвульсий" выходили играть в "заработанном" большинстве)))
Широков в третьем периоде не одной смены не провел, если что.
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Ответ IMPERATOR SPORTS
Широков, Голышев... Правда через минуту своих "предсмертных конвульсий" выходили играть в "заработанном" большинстве)))
Дядь, Мухометов акцентированно бил локтем, это чистый пятачок, иди правила почитай
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Если это не имеет значение, то и говорить не нужно, иначе звучит по-другому!..)
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Ты такой же мужик, как ромочка...
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Магнитка хорошая команда и тренер у неё грамотный, но вот что-то передаётся от него игрокам, что отталкивает.
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Хорошее настроение у быстрой молодёжи перед следующей игрой. Ещё и Андрей Владимирович про автобусы что-то...
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Магнитка хорошая команда и тренер у неё грамотный, но вот что-то передаётся от него игрокам, что отталкивает.
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Магнитка хорошая команда и тренер у неё грамотный, но вот что-то передаётся от него игрокам, что отталкивает.
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В хоккей не могут играть
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