Канцеров про «Автомобилист»: «Они делают грязь – это неприемлемо. Не будем больше позволять им что-то делать на нашем пятаке»

Роман Канцеров категорично высказался о манере игры «Автомобилиста».

« » и « » проводят четвертый матч серии полуфинала Кубка Гагарина.

Нападающий магнитогорцев высказался во флэш-интервью после первого периода, который завершился со счетом 3:2.

«Мы начали здорово – забросили и в большинстве, и в равных составах, задавили.

Но потом чуть расслабились, соперник пошел активно, где-то мы пропустили неудачные шайбы.

И, конечно, неуступчивая игра. Мы не будем больше позволять сопернику что-то делать на нашем пятаке.

Они делают грязь – это неприемлемо», – сказал нападающий «Металлурга» .