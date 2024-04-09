Канцеров про «Автомобилист»: «Они делают грязь – это неприемлемо. Не будем больше позволять им что-то делать на нашем пятаке»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Канцеров Хоккей

Роман Канцеров категорично высказался о манере игры «Автомобилиста».

«Автомобилист» и «Металлург» проводят четвертый матч серии полуфинала Кубка Гагарина.

Нападающий магнитогорцев высказался во флэш-интервью после первого периода, который завершился со счетом 3:2.

«Мы начали здорово – забросили и в большинстве, и в равных составах, задавили.

Но потом чуть расслабились, соперник пошел активно, где-то мы пропустили неудачные шайбы.

И, конечно, неуступчивая игра. Мы не будем больше позволять сопернику что-то делать на нашем пятаке.

Они делают грязь – это неприемлемо», – сказал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров.

11 комментариев
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Кто бы говорил про грязь.
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В чем грязь? Пока только от ММГ игроки Авто страдают (Голышев - по ребрам, Хрипунова поломали) речь о 3-ей игре.
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Все началось нытье ,это хоккей чувак ,а не шахматы
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Канцеров хочет играть в СКА, вот уже и в интервью репетирует
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Где там грязь была? Чушь какая-то.
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Ой ты батюшки…
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если Авто не выпустит футболки "Делаем грязь" , будет тупо
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Канцер играй лучше и много не говори
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Ответ olegion1984@icloud.com
В чем грязь? Пока только от ММГ игроки Авто страдают (Голышев - по ребрам, Хрипунова поломали) речь о 3-ей игре.
страдают
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