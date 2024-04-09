Канцеров про «Автомобилист»: «Они делают грязь – это неприемлемо. Не будем больше позволять им что-то делать на нашем пятаке»
Роман Канцеров категорично высказался о манере игры «Автомобилиста».
«Автомобилист» и «Металлург» проводят четвертый матч серии полуфинала Кубка Гагарина.
Нападающий магнитогорцев высказался во флэш-интервью после первого периода, который завершился со счетом 3:2.
«Мы начали здорово – забросили и в большинстве, и в равных составах, задавили.
Но потом чуть расслабились, соперник пошел активно, где-то мы пропустили неудачные шайбы.
И, конечно, неуступчивая игра. Мы не будем больше позволять сопернику что-то делать на нашем пятаке.
Они делают грязь – это неприемлемо», – сказал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров.